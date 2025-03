Depuis 1863, L’Auxiliaire BTP, assureur lyonnais de forme mutualiste, assure tous les professionnels à l’acte de construire sur la France entière mais également sur l’île de La Réunion. Comptant parmi les leaders français de l'assurance construction, l'assureur est reconnu par la profession pour son expertise.

L’Auxiliaire BTP garantit la protection de vos biens, de vos responsabilités professionnelles, de vos flottes automobiles ou plus largement, la sécurisation financière de votre entreprise. Forte de ses atouts alliant fiabilité, flexibilité et technicité, L'Auxiliaire BTP propose une gamme de produits adaptée à ses clients tout en assurant un service de proximité par le biais d’une approche individuelle des besoins. L'assureur élabore des solutions d’assurance homogènes et compétitives pour répondre au mieux aux besoins des acteurs du BTP et les accompagne tout au long de leurs chantiers, qu’ils soient de taille modeste ou d’envergure.

Fidèle à l'esprit mutualiste, les orientations stratégiques de L’Auxiliaire BTP sont validées par un Conseil d’Administration composé essentiellement d’entrepreneurs du BTP qui prennent ensemble les décisions utiles à la gestion et au développement de la société.

L’Auxiliaire BTP en quelques chiffres :

251 millions d’euros de chiffre d’affaires*

383 millions d’euros de fonds propres* (éligibles en normes Solvabilité 2)

Près de 15 000 clients-sociétaires

12 agences commerciales

250 collaborateurs

300 courtiers-partenaires

Mutuelle historique mais résolument moderne et innovante, L’Auxiliaire BTP accélère le développement des entrepreneurs qui lui font confiance et contribue à leurs performances.

Découvrez nos offres et services sur www.auxiliaire.fr

Suivez-nous sur LinkedIn et YouTube



*Chiffres 2023