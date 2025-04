Un chantier d’envergure : Mo-Town, le futur village moto de Vénissieux

Direction Vénissieux, aux portes de Lyon, pour découvrir les coulisses de Mo-Town, le plus grand village des marques de moto d’Europe, qui ouvrira ses portes le 18 avril 2025. Ce projet emblématique de 16 000 m² rassemble les plus grandes enseignes de motos et d’accessoires, et vise à devenir un pôle incontournable pour tous les passionnés de deux-roues.

L’Auxiliaire BTP aux côtés de ses sociétaires sur le terrain

Fidèle à son engagement auprès des professionnels du bâtiment, L’Auxiliaire BTP met en lumière l’expertise de ses clients-sociétaires, mobilisés sur ce chantier d’exception. Nous avons rencontré trois entreprises clés du projet :

PB CONSTRUCTIONS – M. Bertrand MADAMOUR : spécialiste du gros œuvre depuis 1976, avec des références telles que le centre de formation de la Croix-Rousse.

– M. Bertrand MADAMOUR : spécialiste du gros œuvre depuis 1976, avec des références telles que le centre de formation de la Croix-Rousse. SIE Service Industrie Étanchéité – M. Sinicha KNEZEVIC : expert en solutions d’étanchéité depuis plus de 30 ans, intervenu notamment sur la LDLC Arena.

– M. Sinicha KNEZEVIC : expert en solutions d’étanchéité depuis plus de 30 ans, intervenu notamment sur la LDLC Arena. CMD LYON – M. Maxime TURETTA & Mme Julie TURETTA : spécialistes de la charpente métallique, travaillant avec des clients majeurs comme Auchan et la SNCF.

Une assurance BTP proche des acteurs du terrain

À travers ce projet, L’Auxiliaire BTP réaffirme sa capacité à s’adapter aux défis de ses sociétaires et à les accompagner dans leurs projets les plus ambitieux. Mo-Town Vénissieux est un bel exemple du savoir-faire local en matière de construction, porté par des artisans et entreprises passionnés. Ce chantier incarne parfaitement l’expertise, la fiabilité et la passion du secteur BTP, soutenu par une mutuelle qui comprend leurs besoins.



