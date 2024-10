MaPrimeRénov’ : « on veut le geste et l’ampleur » (Jean-Christophe Repon, CAPEB)

Sur le salon Batimat, Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, était de passage sur le stand Batiweb. L’occasion de lui poser trois questions sur l’actualité, entre le discours du Premier ministre, la nouvelle ministre du Logement et l’avenir de MaPrimeRénov’.

La CAPEB est signataire de la lettre ouverte adressée au Premier ministre concernant la prolongation de MaPrimeRénov’ en l’état. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Jean-Christophe Repon : Bien sûr, c’est nous qui l’avons instauré. Nous avons même modifié le contenu de cette lettre en disant que nous voulions une stabilité de MaPrimeRénov’. Donc ça veut dire qu’on ne veut pas revenir sur opposer l'ampleur au geste, mais on veut le geste et l'ampleur. Et puis on veut aussi, si possible, la même enveloppe budgétaire pour pouvoir renvoyer aux particuliers une image de confiance disant : « voilà la transition énergétique ». Ce qu’a dit le Premier ministre dans son discours, cela reste une priorité. Moi ce que j’ai compris, c’est la stabilité.

Que pensez-vous de la nouvelle ministre du Logement ? Avez-vous déjà échangé avec elle ?

Jean-Christophe Repon : On est satisfaits d’avoir une ministre de plein exercice. Nous avons déjà échangé il y a peu quand elle était encore députée à l’époque, pas ministre. Donc elle nous connaît bien, elle connaît bien la CAPEB, elle connaît bien l’artisanat. On va la voir jeudi 3 octobre dans son cabinet pour parler justement de son périmètre.

La ministre Françoise Gatel est également passée sur le stand de la Capeb mardi ?

Jean-Christophe Repon : Oui, madame Gatel est venue et a pédalé sur le stand de la Capeb pour lutter contre le cancer du sein. La ministre a pédalé avec l’artisanat pour octobre rose, pour construire la mixité aussi dans nos métiers, pour qu’il y ait plus de femmes et entrepreneuses dans l'artisanat du bâtiment. On a besoin d’avoir des femmes qui s’impliquent. Grâce à la ministre et aux autres qui ont pédalé sur les trois vélos mis en place, nous ferons un chèque de 6 000 € pour la lutte contre le cancer du sein.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : C.L.