Nicolas Marty intègre le comité exécutif de Frans Bonhomme

Ce mardi 9 novembre, le groupe Frans Bonhomme a nommé Nicolas Marty au poste de directeur Juridique, Assurances, Immobilier et Relations Sociales. Il succède ainsi à Cyril Chaudron et intègre le comité exécutif du distributeur.

Après l’annonce de Stéphanie Thomazeau en tant que directrice financière et de Tarek Nassih à la tête de la nouvelle région Ile-de-France/Nord, le groupe Frans Bonhomme rapporte une nouvelle nomination ce mardi 9 novembre.

Âgé de 45 ans, Nicolas Marty intègre le comité exécutif du distributeur multicanal en matériaux et solutions pour réseaux et infrastructures, en qualité de directeur Juridique, Assurances, Immobilier et Relations Sociales. Il succède ainsi à Cyril Chaudron et pilotera le déploiement de la stratégie du groupe sur ces différents domaines.

Un panel de responsabilités qu’il doit à son parcours dans le juridique, qui a commencé par des études entre la France (Université Panthéon-Assas, Paris II et Paris-Ouest La Défense – Paris X) et la Grande-Bretagne (University College London et University College Dublin).

Titulaire d’un DEA de Droit du Commerce International et Européen, Nicolas Marty débute sa carrière dans le cabinet d’avocats Jones Day, où il restera de 2005 à 2009. En 2012, il enseigne à l’Université Paris X-Nanterre, avant d’intégrer la même année la société Xerox France en tant que Juriste senior.

Il atterrit en 2013 au sein du groupe Axa, où il est nommé directeur Juridique conformité en 2015 puis directeur Juridique et de la Gestion du Risque en 2017. Ses missions au sein du leader de l’assurance ont permis la mise en place de procédures de gestion contractuelle et du risque pour le département central des achats. Il a également participé à la transformation numérique du groupe et à sa restructuration à l’international dans des opérations de fusions et d’acquisitions.

Début 2021, il rejoint l’industrie agro-alimentaire chez le groupe Nestlé comme directeur des Affaires juridiques sur l’ensemble des marques.

La diversité de domaines dans lesquels il a fait ses armes a probablement charmé Frans Bonhomme, qui par cette nomination, ouvre à Nicolas Marty les portes du BTP.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nicolas Marty au sein du Groupe Frans Bonhomme. Ses 13 ans d'expérience en tant que Directeur Juridique lui permettront de s’investir rapidement dans les missions d’animation de la stratégie et du plan de croissance transformationnelle de l’entreprise aux côtés des autres membres du Comité Exécutif », se réjouit Pierre Fleck, président du groupe Frans Bonhomme.

Virginie Kroun

Photo de Une : Frans Bonhomme