Frans Bonhomme : Tarek Nassih à la tête de la nouvelle région Ile-de-France/Nord

Les professionnels de la distribution et location de matériel de BTP et de manutention (DLR) connaissent un début d'année difficile, avec une activité en recul de 3 % sur un an au premier trimestre 2015. L'activité continue de souffrir de la faiblesse de la demande, du manque d'investissements et de l'attentisme des dirigeants d'entreprises clientes. Analyse de la situation.