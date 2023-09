Le Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) vient d'annoncer la nomination de Patrice Verschaeve, en tant que président du collège BPE des Hauts-de-France. Il succède ainsi depuis le 29 juin 2022 à Marc Nobels, directeur chez Eqiom Bétons Région Nord.

Directeur général de la filière industrie du béton CuBe – les bétons du groupe Carrières du Boulonnais (CB) – depuis 2016, Patrice Verschaeve vient d’être élu à la présidence du collège BPE des Hauts-de-France. Ce professionnel du béton n’est pas novice dans cette filière, puisqu’il est également depuis 10 ans, administrateur régional au sein de l’Union Nationale des Industries de Carrières et des Matériaux de Construction (UNICEM).

Acteur engagé du secteur, Patrice Verschaeve compte bel et bien poursuivre le travail entamé par son prédécesseur, Marc Nobels. « Je suis honoré de la confiance que les membres du collège m’ont témoignée en me portant à la présidence du BPE des Hauts-de France. Je veux saluer le travail de mon prédécesseur Marc Nobels qui, au cours de son mandat, a montré son attachement à notre filière en menant des actions d’envergure. Je souhaite inscrire mon mandat dans sa continuité et poursuivre les actions syndicales déjà impulsées », déclare Patrice Verschaeve.

Suite à sa prise de fonction, le nouveau président du collège BPE des Hauts-de-France s’est ainsi fixé deux objectifs : « Mon objectif principal sera de maintenir les initiatives régionales en faveur de la sécurité, de la valorisation de la filière, de ses métiers auprès de l’enseignement et du grand public. Je souhaite également porter des actions régionales favorisant les liens entre la filière au sens large et le produit béton ».



Robin Schmidt

Photo de une : ©SNBPE