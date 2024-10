[KP1] L’industrie du béton, acteur engagé dans la construction durable

L’industrie du béton joue un rôle essentiel dans la construction durable. Elle est un acteur majeur pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil. Avec 460 entreprises et 700 sites de production, elle est ancrée à 96 % dans la vie locale. L’industrie du béton s’engage dans la recherche et l’innovation, développant des systèmes moins carbonés en adéquation avec la transition environnementale.

L'industrie du béton optimise la gestion des ressources, garantit la qualité et les performances de ses produits grâce à la certification NF. Responsable socialement, elle propose des solutions préfabriquées en béton durable, favorisant la rapidité d'exécution et la sécurité. Avec 20 000 emplois directs, elle forme et recrute, invitant chacun à construire l'avenir en rejoignant les métiers de la préfabrication en béton.