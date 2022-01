Guillaume André nommé président du collège BPE de Normandie

La Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) annonce la nomination de Guillaume André en tant que nouveau président du collège BPE de Normandie. Il succède ainsi à Thierry Flandre.

Guillaume André, qui occupe depuis 2021 la direction générale de l’agence Normandie de LafargeHolcim Bétons France, vient d'être élu président du collège BPE de Normandie. Sa principale mission durant ce mandat sera de continuer à proposer un service de proximité aux adhérents du collège, pour les accompagner au mieux dans leurs projets.

Il devra également maintenir les orientations clés actuelles, notamment les actions en faveur de la sécurité et de l’environnement, et promouvoir les métiers du béton prêt à l'emploi, le label RSE, et les solutions bas carbone de la filière. Par ailleurs, lors de son élection, Guillaume André a annoncé qu’il apporterait son soutien et accompagnerait les entreprises adhérentes pour la transition vers la nouvelle réglementation relative à la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour le Bâtiment, qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023.

Ingénieur des Mines et diplômé de Génie Civil, Guillaume André a occupé différentes fonctions au sein du groupe LafargeHolcim pour le développement produits de la marque, l’innovation, le marketing et la performance commerciale, avant d'en occuper la direction générale.

Marie Gérald

Photo de Une : ©SNBPE