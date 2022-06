Ce mardi 7 juin, le Groupement Français des Entreprises de Restauration de Monuments Historiques (GMH) a annoncé l’arrivée de Xavier Rodriguez, PDG de Jarnias, en qualité d’administrateur. Sa mission ? Valoriser les métiers de la restauration du patrimoine.

Affilié à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), le Groupement Français des Entreprises de Restauration de Monuments Historiques (GMH) représente 10 000 salariés répartis en 12 métiers : charpentiers, couvreurs, doreurs, ferronniers, maçons-tailleurs de pierre, maîtres verriers, marbriers, menuisiers, peintres en décor, sculpteurs et staffeurs.

La mission de ce syndicat pour les professionnels de la restauration du patrimoine parle à l’entreprise Jarnias. Né en 1993, le groupe français expert des travaux en hauteur et d’accès difficile, propose notamment des travaux de cordistes, discipline adaptable à différents types de restauration du patrimoine. Récemment, les équipes de Jarnias se sont illustrées lors de la dévégétalisation, le rebouchage et la sécurisation des remparts de Carcassonne.

Sûrement est-ce grâce à cette expertise que le PDG de l’entreprise, Xavier Rodriguez, a été nommé administrateur au sein du GMH.

Plus de dix ans d’expérience dans la restauration du patrimoine en hauteur



Xavier Rodriguez entame son aventure au sein de Jarnias en 2008, au poste de cordiste. Diplômé en Droit, Économie, Gestion, mention Économie et Management des PME et ETI Internationale en 2012, il gravit petit à petit les échelons. Il devient tour à tour chargé d’affaires, directeur d’exploitation, directeur associé pour Jarnias SUD, directeur commercial et technique, directeur général, puis président directeur général.

Il assiste à des chantiers de restauration de monuments phare comme celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Jarnias a en effet participé au sauvetage et à la sécurisation de l’édifice, les heures ayant suivant son incendie en 2019. Étendue avec l’acquisition d’AcroBTP et Profil par Jarnias , son expertise dans le patrimoine lui sera utile lors de ses missions au sein du GMH.

Nommé pour deux ans en tant qu’administrateur, Xavier Rodriguez représentera 40 membres associés du groupement. Plus concrètement, le nouvel administrateur devra relayer les actualités auprès des administrateurs. Xavier Rodriguez devra également proposer des actions communes, pour le patrimoine et les monuments, tenant compte des enjeux environnementaux. L'objectif ? Valoriser les professions du patrimoine.

« Il est, en effet, primordial de faire connaître la diversité de nos métiers et de nos expertises, et de pérenniser notre savoir-faire français. Nous devons les faire rayonner plus haut et plus fort car n’oublions pas que grâce à nos entreprises et leur savoir-faire, c’est le monde entier qui peut admirer les monuments historiques de France », rappelle Xavier Rodriguez.



Virginie Kroun

Photo de Une : Jarnias