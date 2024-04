Pierre-Yves Zentar, nouveau directeur général de Reynaers

Pierre-Yves Zentar prend les rênes de Reynaers en tant que nouveau directeur général. Il remplace Richard Clavier, qui occupera désormais le poste de « chief sales officer » pour renforcer les positions du groupe à l’échelle internationale.

La direction générale de Reynaers évolue, avec Pierre-Yves Zentar comme nouveau directeur général, à l’issue d’une réorganisation avec Bert Geenricks en tant que CEO.

Une carrière chez Saint-Gobain et Grohe

Pierre-Yves Zentar dispose de nombreuses expériences dans le secteur de la distribution de matériaux de construction, d’abord au sein du groupe Wolseley en marketing stratégique et animation de point de vente pour la marque « Réseau Pro », puis au sein du groupe Saint-Gobain.

Au cours de sa carrière, Pierre-Yves Zentar a notamment dirigé 250 personnes et les activités de 17 sites de distribution en région parisienne. Il est également fort de 5 ans d’expérience au sein du groupe Grohe.

« Les ambitions du groupe Reynaers sont fortes. À l'image des valeurs familiales qui animent chaque unité, j'attache une grande importance à la bienveillance et au partenariat. Ces notions sont essentielles afin d'inscrire l'entreprise dans une croissance solide, saine et durable. Écoute, formation, respect et travail en bonne intelligence seront au centre de mes missions », a annoncé le nouveau directeur général.

