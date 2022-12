FABLine, la démarche de Reynaers Aluminium pour la productivité des industriels

Certains professionnels de la menuiserie aluminium ont pu découvrir le dispositif à l’occasion du Mondial du Bâtiment. Lancé par Reynaers Aluminium, FABLine est une panoplie d’outils et de services visant à améliorer la gestion et la productivité d’un fabricant du secteur en quatre temps : analyse des ateliers, paramètre logiciel, liaison logiciel-machine, et achat des machines et équipements d’atelier.

À en croire la dernière conjoncture UFME, le marché de la fenêtre était en bonne forme courant 2021 : 11 millions d’unités vendues, pour une progression de 12,5 %. Si la majorité des parts de marché revenaient aux produits PVC (59 %), les menuiseries aluminium n’étaient pas en reste, avec 31 %.

Et certains industriels tiennent à battre le fer - ou plutôt l’aluminium - tant qu’il est encore chaud. C’est le cas de Reynaers Aluminium, qui, à l’occasion du Mondial du Bâtiment 2022, détaillait les contours de sa démarche FABLine. Il s’agit d’une panoplie de services visant à faire gagner en productivité les ateliers de fabrication de menuiseries aluminium.

Quatre experts « aux compétences spécifiques et complémentaires » (nomenclatures, accessoires, formation…) : voilà l’équipe nécessaire pour la mise en place de ce service d’accompagnement d’industriels.

« L’objectif est d’apporter une solution informatique clé en main et de soulager le client sur toutes les phases de paramétrage. Côté mise en route dans les ateliers, nous avons deux paramètreurs usinages. Un pour le nord, qui développe également les environnements BIM pour le logiciel REVIT, et un pour le sud qui, de par son expérience, intervient au plan national dans les entreprises à forte connotation industrielle concernant les liaisons machines et l’optimisation des usinages. Ainsi, l’organisation mise en place permet de garantir à tout moment un service à haute valeur ajoutée et dans un délai d’intervention sous 24h », développe Romain Arnaud, responsable des processus de la fabrication industrielle de menuiseries en aluminium.

+25 % de productivité grâce à l’évolution et la digitalisation de l’appareil industriel

Le service d’accompagnement et de gestion industriels FABLine se déploie ainsi en quatre temps :

L’analyse des ateliers, consistant à étudier le fonctionnement général des sites industriels, les flux d’informations, les équipements disponibles, et ainsi définir les axes d’amélioration (objectifs et les moyens de l’entreprise) ;

Le paramétrage du logiciel ReynaPro, visant la création des accessoires - y compris ceux non-vendus par Reynaers Aluminium -, les usinages spécifiques ainsi que la formation des équipes à l’utilisation de l’outil ;

La liaison de ReynaPro aux machines ;

L’achat de machines et d’équipements d’atelier (outillage, machine, scie, table).

« La mise en place de la démarche se fait vite. Dans le cas où l’entreprise détient les machines de production nécessaires, en seulement 15 jours, les 25 % de gains de productivité sont quantifiables. Pour celles qui font appel à nos services pour une évolution complète, il faut prévoir une période de 4 mois entre l’analyse, la livraison et l’implantation des machines, les liaisons logiciel ReynaPro - machines et la formation. Au final, le délai le plus long est le temps de fabrication et d’implantation des nouveaux outils de production par notre partenaire FOM. Concernant les paramétrages, toutes les bases de données des produits Reynaers Aluminium sont déjà disponibles et prêtes à être rapidement opérationnelles », détaille Romain Arnaud.

Déjà éprouvé, le service FABLine comprenait il y a encore quelques mois jusqu’à cinq à six équipements par an. « Actuellement, nous sommes sur une tendance d’une vingtaine d’implantations chaque année », souligne le responsable des processus de la fabrication industrielle de menuiseries en aluminium de Reynaers Aluminium.



Au sein de son siège social en France et de sa démarche FABLine, Reynaers Aluminium inclut également le FABLab. Dédié aux fabricants, il s’agit d’un espace de test d’outils de menuiserie en aluminium développées par Reynaers Aluminium, tournés vers leur gain en productivité et en compétitivité sur le marché.



Virginie Kroun

Photo de Une : Reynaers Aluminium