La filière des volets, stores, portes et portails recrute et veut le faire savoir. Après, la Bretagne et les Pays de la Loire, c’est au tour de la Nouvelle-Aquitaine de rappeler ses besoins en recrutement dans le secteur, avec plus de 110 postes à pourvoir.

En avril dernier, le groupement Actibaie annonçait que 19 entreprises des portes, portails, volets et stores cherchaient à recruter en Bretagne et dans les Pays de la Loire, en raison d’une hausse des demandes. Ces entreprises proposaient 130 postes en CDI ou CDD, et 60 postes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Parmi les postes recherchés : des techniciens, des installateurs/mainteneurs ou encore des commerciaux. Cinq mois plus tard, c’est au tour de la région Nouvelle-Aquitaine de lancer un appel, avec 16 entreprises cherchant à recruter pour 110 postes en CDI et CCD, et 40 postes en apprentissage ou contrat de professionnalisation. Une demande croissante « La hausse du prix de l’énergie, le changement climatique et les évolutions réglementaires poussent les commerces et les particuliers à se tourner vers des solutions performantes en matière de portes, volets et stores », rappelle Hervé Lamy, directeur général du groupement Actibaie. « La tendance à l'automatisation dans les commerces s'accélère rapidement et le fait que les stores et volets soient intégrés aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' contribuent au dynamisme de la filière », ajoute-t-il, pour expliquer cette hausse de la demande. Si les besoins en recrutement sont importants, les entreprises du secteur peinent toutefois à trouver des profils formés et compétents. Selon un sondage, 73 % des entreprises citent le manque de qualification des candidats comme un frein. Dans ce contexte, 67 % d’entre elles prévoient d’offrir une formation spécifique aux nouvelles recrues. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock