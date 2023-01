Le groupe Hager a signé fin décembre un accord avec le Fonds VII de Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), une importante société de capital-investissement allemande, pour l’acquisition de Pmflex, société italienne spécialisée dans les gaines et les tubes électriques.

Hager Group, l’un des principaux fournisseurs allemands de solutions et services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, s’apprête à faire l’acquisition de l’entreprise Pmflex, spécialiste italien des gaines et tubes électriques. Un accord a été signé le 23 décembre 2022 avec le Fonds VII de Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), une société de capital-investissement allemande, dans le cadre de ce rachat.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires, et devrait être conclue au début de l’année 2023. Par ailleurs, Pmflex restera une entité juridique distincte.

Une acquisition dont se réjouit Daniel Hager, président du Directoire de Hager Group : « Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et renforcera notre offre existante. Grâce à sa forte position sur le marché des gaines et tubes pour les installations électriques depuis 60 ans, Pmflex est complémentaire à nos activités actuelles dans ce domaine avec Bocchiotti et Iboco (deux marques de Hager Group, NDLR)».

Le rachat de Pmflex par le groupe allemand permet à ce dernier de devenir l’un des principaux fabricants européens de conduits vides et précâblés pour les installations électriques.

Pmflex : fabricant européen de gaines et tubes pour les installations électriques

La société Pmflex est l’un des principaux fabricants européens de gaines et tubes pour les installations électriques. Forte de 150 salariés et avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en 2021, l’entreprise commercialise ses produits dans plus de 50 pays à travers le monde.

Pour Gianluigi Rapizza, PDG du groupe Pmflex, et président du conseil d’administration, le rachat de sa société par Hager Group est une excellente nouvelle : « Notre mission a toujours été d’innover avec passion pour rendre la vie des installateurs plus facile, plus rapide et plus sûre. Nous nous engageons également à protéger et à prendre soin de l’environnement dans le but d’améliorer le monde dans lequel nous vivons. Au sein de Hager Group, nous voyons une grande opportunité de poursuivre cette mission avec succès ».

Aujourd’hui, Pmflex produit des gaines et des tubes intégrant des matériaux plastiques durables, pleinement alignés avec les efforts de Hager Group pour réduire les émissions et diminuer l’empreinte carbone des installations électriques.

Ces produits font partie des systèmes utilisés pour le cheminement de câbles, mais également pour la distribution de l’énergie par le sol afin d'alimenter les boîtes de sol dans le résidentiel comme le tertiaire.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Hager Group