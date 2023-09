L’entreprise Acova, qui commercialise en France des radiateurs et radiateurs sèche-serviettes décoratifs, vient de nommer Stefan Metcalfe comme nouveau directeur commercial. Le cinquantenaire aura pour mission de continuer à développer la marque auprès de ses partenaires professionnels et grand-public.

Stefan Metcalfe, 53 ans, est diplômé de deux Masters Marketing de l’école de commerce Néoma Business School de Rouen et de l’Université Paris Dauphine PSL.

De double nationalité franco-britannique, il bénéficie d’une solide expérience de près de 30 ans dans des fonctions commerciales au sein de divers secteurs d’activités. Après être passé dans des groupes de grande consommation internationaux tels que L'Oréal et Henke, il rejoint en 2012 l’entreprise allemande Miele en tant que directeur commercial France.

Développer la marque auprès des partenaires professionnels et grand-public

Stefan Metcalfe a par la suite intégré le groupe Bosch, division ELM Leblanc, en tant que directeur commercial France, avant d’assurer la direction commerciale du groupe Fichet Security Solutions.

En tant que nouveau directeur commercial d’Acova, marque du groupe Zehnder qui commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf comme en rénovation, Stefan Metcalfe a pour mission de continuer de développer la marque auprès des partenaires professionnels et grand-public.

Rattaché à Karine Pruneau, directrice générale de Zehnder Group France, Stefan Metclafe se réjouit de son nouveau poste : « Je suis ravi de rejoindre le groupe Zehnder qui s’attache à maintenir un haut niveau d’exigence, de service et de fiabilité. Au sein de ce groupe, Acova a sa propre identité en tant que marque historique française, symbole de qualité avec un site de production sur le territoire national. Je sais que je vais pouvoir m’appuyer sur une équipe commerciale composée de grands professionnels passionnés et je vais m’attacher à renforcer nos liens avec l’ensemble de nos partenaires professionnels ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : Acova