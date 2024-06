Le fabricant français de menuiseries Wibaie annonce la nomination de Tahar Cherrou en tant que nouveau directeur général de la filiale du groupe Liébot.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans le développement de Wibaie, sous la direction de Tahar Cherrou. Il succède à Patrice Bondy, récemment promu directeur général adjoint du groupe Liébot.

L'objectif : apporter une dynamique positive à l’entreprise et renforcer son leadership sur le marché de la menuiserie.

Un rôle stratégique au sein du groupe Liébot

Âgé de 49 ans, Tahar Cherrou possède une formation d’ingénieur, complétée par un MBA. Il apporte avec lui une riche expérience acquise notamment chez Saint Gobain, Stradal, ainsi que dans la gestion des marques Presto et Acova.

En plus de ses nouvelles fonctions chez Wibaie, Tahar Cherrou siégera également au comité stratégique du groupe Liébot. Ce dernier se félicite de cette nouvelle collaboration et exprime sa confiance en la réussite de Tahar Cherrou dans ses nouvelles responsabilités.

La filiale du groupe Liébot tend à se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la menuiserie, en fabricant et distribuant de menuiseries en aluminium, PVC et bois/alu, proposant des produits tels que des fenêtres, coulissants, galandages, et une variété de portes d’entrée pour maisons individuelles et petits collectifs, en neuf et en rénovation.

Située à Cholet, Wibaie compte près de 600 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros en 2023.

Marie Gérald

Photo de Une : Tahar Cherrou