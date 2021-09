Sur le salon EquipBaie, CAIB devient « Wibaie »

Changement stratégique pour CAIB. La marque a annoncé mardi 21 septembre, à l'occasion du salon EquipBaie-Métalexpo, changer de nom pour devenir « Wibaie », un nom plus moderne, connecté, et plus facilement identifiable. Les explications de Patrice Bondy, directeur général de Wibaie, et Edith Chouteau, responsable marketing opérationnel et communication.

Présent sur le salon EquipBaie-Métalexpo, le stand de la marque CAIB (groupe Liébot) était difficilement trouvable. Pour faute, le spécialiste de la baie et menuiserie a profité de l'évènement pour changer de nom et d'identité visuelle, avec un stand aux couleurs noir et jaune, et une bannière numérique annonçant cette transformation.

A compter du 1er janvier 2022, CAIB devient ainsi officiellement « Wibaie », du nom de la baie motorisée et connectée développée avec Somfy, et lauréate d'un prix lors des Awards de l'Innovation de la dernière édition du Mondial du Bâtiment.

Un nom plus « connecté » et une prononciation plus uniforme

Pour Patrice Bondy, directeur général de Wibaie, et Edith Chouteau, responsable marketing opérationnel et communication, ce changement de nom était plus que nécessaire pour unifier la prononciation et être davantage identifiables auprès des différents clients - le fabricant multi-matériaux (aluminium, PVC, bois) travaillant en grande majorité pour le retail, et avec des grandes surfaces de bricolage (GSB). « Wi » évoque ainsi le digital et l'intelligence, et « baie » permet d'identifier immédiatement le secteur.

« Le nom Wibaie est plus explicite de notre univers métier que le précédent ! Et choisir le nom d'une innovation produit, lancée il y a deux ans, est un clin d'oeil sympathique à l'histoire du groupe Liébot, car je me souviens que K.Line et MéO étaient eux aussi des des produits innovants avant de devenir des noms d'entreprises », souligne Bruno Léger, directeur général du groupe Liébot.

Depuis 2014, la filiale du groupe Liébot est en pleine expansion, son chiffre d'affaires étant passé de 70 millions d'euros, à 110 millions d'euros prévus pour l'année 2021. Patrice Bondy souligne que la crise sanitaire a été une opportunité, grâce au succès de l'amélioration de l'habitat pendant cette période. Il fait ainsi état d'une croissance de +50 % entre 2019 et 2021.

Pour poursuivre sur cette belle lancée, la marque ne compte pas s'arrêter là et prévoit 20 millions d'euros d'investissement pour lancer de nouveaux produits, développer une nouvelle ligne PVC, et agrandir l'usine aluminium à Cholet (49).

Claire Lemonnier