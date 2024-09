Thomas Dropsit est nommé président des activités France et Europe de l’Ouest du groupe Hilti. Il succède ainsi à Guillaume Aberlenc, qui a décidé de quitter ses fonctions à 59 ans, après 15 ans à la tête de l’entreprise.

Sous la direction de ce dernier, Hilti France a enregistré des taux de croissance parmi les plus élevés en Europe et traversé les remous auxquels elle a dû faire face. Le tout en s'adaptant constamment à l’évolution du marché de la construction.

Neuf ans d'expérience au sein du groupe Hilti

Diplômé d’un master de CentraleSupéléc, Thomas Dropsit bénéficie de neuf ans d’expérience au sein du groupe Hilti. Il y a notamment occupé les postes de directeur général France Est en 2019 et de directeur de la région du Golfe à Dubaï depuis 2021. Thomas Dropsit a auparavant été auditeur chez Mazars, ingénieur chez ExxonMobil ou encore Case Team Leader chez Bain & Company.

M. Dropsit a la ferme intention de mettre à profit son expérience et sa vision stratégique au service des clients et des équipes Hilti, et engagera l’entreprise dans le cadre du lancement de sa nouvelle stratégie Lead 2030.

Le groupe Hilti n’a pas manqué d’adresser ses vœux de réussite à Thomas Dropsit dans ses nouvelles responsabilités et d’exprimer sa profonde gratitude à Guillaume Aberlenc pour ses 15 années d’engagement et sa contribution au développement de Hilti France.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Hilti France