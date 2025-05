La digitalisation des chantiers est une tendance incontournable dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. En 2025, l’évolution technologique continue de transformer les méthodes de travail et les outils à disposition des professionnels du secteur. Cet article explore les outils numériques essentiels pour optimiser les performances, améliorer la collaboration et assurer le suivi des chantiers.

Les plateformes de gestion de projet collaboratif Les plateformes de gestion de projet comme sont devenues des outils indispensables sur les chantiers. Elles permettent de centraliser toutes les informations relatives à un projet, facilitant ainsi la collaboration entre les différentes parties prenantes : chefs de chantier, architectes, ingénieurs et les entreprises du bâtiment. Leurs fonctionnalités principales permettent : La gestion des documents (plans, contrats, devis, etc.) de façon dématérialisée,

(plans, contrats, devis, etc.) de façon dématérialisée, Le suivi des échéances et des budgets ,

, La communication en temps réel grâce à des messageries intégrées,

grâce à des messageries intégrées, L’ accès à distance via des applications mobiles,

via des applications mobiles, Un calcul du retour sur investissement (ROI) pour chaque chantier. Ces plateformes permettent une meilleure coordination, réduisent les erreurs et optimisent les processus. Selon le budget, le nombre de salariés et les fonctionnalités souhaitées au sein d'une entreprise du BTP, il existe plusieurs logiciels pouvant répondre aux besoins. Nous pouvons par exemple citer : Alobees, Batiscritp, Constructor, Extrabat, Obat ou encore Kalitics… Il est recommandé de rentrer en contact avec les commerciaux desdites plateforme pour faire son propre avis, dans la majorité des cas, ces entreprises proposent une période d’essai gratuite sans engagement. Par ailleurs, il convient de vérifier que le logiciel retenu s’intègre bien avec le logiciel de gestion financière, afin de ne pas avoir à réaliser des doubles saisies. Drones et IA pour la surveillance et l’analyse des chantiers L'utilisation des drones sur les chantiers s'est largement démocratisée. Ces appareils sont utilisés pour capturer des images et vidéos aériennes, surveiller l’évolution des travaux, et même effectuer des relevés topographiques. L’utilisation de drones présente de nombreux avantages, dont notamment : L’inspection rapide et en toute sécurité des zones difficiles d’accès,

et en toute sécurité des zones difficiles d’accès, Le suivi précis de l’état d’avancement des travaux,

de l’état d’avancement des travaux, La création de modèles 3D. Les drones permettent également de collecter des données en temps réel, ce qui est essentiel pour prendre des décisions au plus juste de la réalité à un instant T. Quelle utilisation de l’IA sur un chantier ? En 2025, l’IA joue un rôle clé dans la digitalisation des chantiers. Les algorithmes d’IA sont utilisés pour analyser les données collectées et fournir des informations prédictives. Les caméras couplées à un système d’intelligence artificielle permettent de détecter les anomalies d’un chantier en temps réel, d’alerter les responsables pour apporter ainsi une réponse et des solutions quasi-immédiates. Leurs applications peuvent être multiples : repérer du matériel défectueux, déceler des problèmes de sécurité ou des situations dangereuses ou encore alerter sur les retards effectifs. L’IA permet également d’ajuster en temps réel le coût d’un chantier en analysant les prix des matériaux, de la main d’œuvre et des équipements en prenant en compte les retards à partir de données en ligne et d’indices de prix récupérés dans le catalogue des fournisseurs. L’internet des objets (IoT) sur les chantiers L’IoT est une autre tendance majeure dans la digitalisation des chantiers. L’internet des objets permet de connecter un matériel physique à un cloud et de mettre à jour diverses données de manière automatique. Les capteurs connectés permettent de collecter des données en temps réel sur les conditions du chantier. L’objectif de l’IoT est de contribuer à améliorer la sécurité, à réduire les coûts et à augmenter l’efficacité des opérations. Les applications de l’IoT sont multiples : Le suivi des équipements et des machines,

et des machines, La surveillance des conditions environnementales (température, humidité, bruit),

(température, humidité, bruit), La gestion de la sécurité grâce à des dispositifs de localisation des travailleurs,

grâce à des dispositifs de localisation des travailleurs, La gestion des différents systèmes d’énergie pour surveiller et ajuster la consommation. Ce secteur est en pleine expansion. Selon une étude Eurostat 2022, 10 % des entreprises françaises avaient investi dans l’IoT à cette date et ce chiffre devrait atteindre 20 % en cette année 2025. Casques de chantier et chaussures de sécurité connectés Si les utilisations sont multiples, nous pouvons nous arrêter sur deux exemples permettant d’améliorer la sécurité des ouvriers sur un chantier. Le laboratoire français Bouygues E-lab a développé pour l’entreprise française Colas Rail un casque de chantier particulier. Baptisé Oscar, ce casque comporte plusieurs avancées technologiques dont un système de communication multicanal permettant d’échanger dans les environnements les plus bruyants ainsi que des capteurs de lignes à haute tension pour diminuer les risques d’électrocution. Parade, filiale du groupe ERAM, a de son côté développé des chaussures de sécurité connectées. Pour déceler les potentielles chutes, la semelle réagit par exemple à l’immobilisation ou l’inclinaison d’un ouvrier et envoie une alerte en indiquant la position du travailleur grâce au GPS intégré. Ces innovations, pour le moment réservées aux chantiers les plus dangereux, sont amenées à se démocratiser rapidement à tous les secteurs de la construction. La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) Les technologies de réalité virtuelle et augmentée offrent de nouvelles possibilités pour visualiser les projets et former les équipes. Cette technologie permet par exemple : Une inspection virtuelle des chantiers,

des chantiers, Une formation immersive pour les ouvriers et fidèle aux spécificités d’un chantier,

pour les ouvriers et fidèle aux spécificités d’un chantier, Une superposition des plans sur le terrain. Ces outils réduisent les erreurs, améliorent la compréhension des projets et facilitent la prise de décision. En 2025, la digitalisation des chantiers repose sur une multitude d’outils innovants. Qu’il s’agisse de plateformes collaboratives, de drones, de solutions IoT ou encore d’applications d’IA. Pour rester compétitif, il est essentiel d’adopter ces outils et de former les équipes à leur utilisation. Par Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock