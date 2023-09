Un nouveau binôme prend la tête de l’association France Ville Durable

Le Conseil d’administration de France Ville Durable a désigné Virginie Carolo Lutrot et Florian Bercault pour présider l’association. Le poste de président était vacant depuis la nomination de Patrice Vergriete en tant que ministre délégué chargé du logement.

L’ancien président de France Ville Durable (FVD) étant parti prendre ses nouvelles fonctions de ministre délégué chargé du Logement, de nouvelles élections se sont imposées afin de savoir qui prendrait la gouvernance de l’association des professionnels publics et privés de la ville et des territoires durables et résilients.

Le Conseil d’administration a innové pour ces élections, puisqu’il a décidé d'élire un binôme à la tête de l’exécutif. L’association France Ville Durable est désormais présidée par Virginie Carolo Lutrot, actuelle maire de Port-Jérôme sur Seine, présidente de Caux Seine Agglo, et vice-présidente d’Intercommunalités de France. Elle partage la gouvernance avec Florian Bercault, actuel maire de Laval, président de Laval Agglomération, et président de la commission nationale EcoQuartier - président délégué aux ÉcoQuartiers et aux quartiers prioritaires.

Un binôme d’élus rôdés à l'exercice de la gestion des territoires

Virginie Carolo Lutrot a déjà assuré par le passé la vice-présidence du collège des collectivités de France Ville Durable pendant deux ans. Le territoire qu’elle préside a même été l’un des premiers à avoir bénéficié des ateliers d’inspiration, animés par FVD, pour former les exécutifs locaux et accompagner les projets de transformation des territoires.

Caux Seine Agglo, une communauté d’agglomérations située en Seine-Maritime et présidée par Virginie Carolo Lutrot, a également été le territoire pilote à travailler avec FVD pour la création et le test in situ d’une grille de priorisation pour les plans pluriannuels d’investissements, afin d’évaluer les projets locaux en fonction de leur comptabilité avec les limites d’habitabilité de la planète.

« L’accélération du réchauffement climatique impacte nos modes de vie : l’effondrement de la biodiversité et l’épuisement des ressources, indiquent en partie, les progrès à réaliser face aux enjeux des grands bouleversements à venir. État, collectivités locales, entreprises et experts n’ont plus d’autres options que celles de s’employer, dès à présent, à organiser le monde d’après. Ces acteurs, pionniers des transitions et de la résilience, réunis au sein du réseau France Ville Durable, portent autant d’initiatives inspirantes encourageant notre mise en mouvement collective que nous valoriserons tant à l’échelle nationale qu’internationale. C’est à partir d’un processus de transformation radicale qu’il nous faut désormais œuvrer, si nous voulons maintenir des conditions d’habitabilité correctes sur nos territoires », explique Virginie Carolo Lutrot.

Florian Bercault a de son côté essentiellement collaboré avec l’association dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier, en tant que président de la commission nationale. C’est en lien étroit avec le comité scientifique et le cadre logique de l’association, garants de la vision de FVD en France et à l’international, que s’articulera plus spécifiquement son mandat de président délégué aux éco-quartiers et aux quartiers prioritaires.

« France Ville Durable associe un panel d’acteurs très large. Je crois à un urbanisme plus négocié entre acteurs publics et privés de la ville, avec les habitants, et à des logiques de contreparties aux aides publiques pour offrir les garanties de la justice sociale et environnementale. Je souhaite aujourd’hui m’investir auprès de l’association pour accompagner la montée en compétences et le partage d’expérience pour les élus et techniciens ; ce sont les conditions de réussite essentielles pour l’avenir durable des collectivités », s’est exprimé Florian Bercault.

Cette candidature conjointe a été très bien accueillie par le Conseil d’administration et l’équipe permanente de France Ville Durable, puisque cette candidature conjointe serait gage de la bonne santé de l’association, de son dynamisme à l’échelle nationale et de sa notoriété croissante auprès des professionnels des territoires en régions, selon l’association.

Les deux nouveaux présidents sont attendus à Marseille les 25 et 26 septembre pour leur première intervention officielle, dans le cadre des journées Villes durables en actions, et en présence de leur prédécesseur, Patrice Vergriete.

Jérémy Leduc

Photo de Une : France Ville Durable