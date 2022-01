Un nouveau directeur commercial et marketing chez Wienerberger France

Lundi 24 janvier, Wienerberger, spécialiste de la terre cuite, a annoncé une nouvelle nomination au sein de son organisation France. Frédéric Plasseraud assure aujourd’hui la direction commerciale et marketing du fabricant. Un poste à la hauteur de l’homme de 50 ans, qui tire profit d’une carrière consacrée exclusivement au bâtiment.

Dès la fin de ses études, ce diplômé d’un Master marketing de l’IFAG de Toulouse fait ses armes dans le BTP. L’aventure commence en 2000, chez le groupe V33, fabricant de peinture mais aussi de produits d'entretien et de traitement du bois, où Frédéric Plasseraud est responsable marketing. Sept ans plus tard, il change de secteur lorsqu'il reprend la direction marketing des solutions sanitaires de Hammel, d’ID Sanit ainsi que de Somatherm.

En 2010, il arrive chez le fabricant de panneaux décoratifs Polyrey, en qualité de directeur marketing et design. Ses responsabilités s’étendent en 2014 à Wilsonart – groupe de Polyrey – et à la zone Europe de l’Ouest. De 2015 à 2021, il est chargé de la stratégie marketing produits et innovation, de la communication, de l'assistance technique et de la prescription pour le groupe Siniat en France.

En bref : un parcours qui lui aura permis d’affirmer son expertise dans l’aménagement intérieur et l'enveloppe du bâtiment, et de s’adapter à un large éventail de clientèle, du prescripteur au poseur. Autant dire que l’homme de 50 ans est paré pour ce nouveau chapitre chez Wienerberger France, où il intègre également le Comité de Direction, dirigé par le directeur général Frédéric Didier.

Son objectif auprès du spécialiste de la terre cuite ? Orienter les équipes commerciales et marketing, de façon à « mettre le client au cœur de notre stratégie pour gagner en proximité et préférence, innover pour proposer un habitat sain et durable », précise l’intéressé.

Il faut dire qu’avec la RE2020, récemment appliquée, et la REP Bâtiment, qui entre en vigueur dans moins d’un an, le briqueterier et tuilier fait de l’éco-construction son cheval de bataille. En témoigne la feuille de route annoncée par le fabricant en septembre dernier, visant à décarboner sa production.

Virginie Kroun



Photo de Une : Wienerberger France