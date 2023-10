Le 1er janvier 2024, Johan Deburchgrave prendra les rênes de l'entreprise Vandersanden, fabricant européen de briques et de pavés. Il succédera ainsi à Rudi Peeters.

Johan Deburchgrave apporte avec lui une riche expérience dans le secteur de la construction, accumulant plus de 30 ans d'expertise grâce à des postes de direction au sein d'entreprises renommées telles qu'Etex et IVC Group.

« Nous avons choisi Johan parce qu'il possède une riche expérience grâce aux postes qu'il a occupés précédemment, et ce toujours dans un environnement international. Il sait donc mieux que quiconque ce dont nos clients ont besoin », explique Lucas Vandersanden, président du conseil d'administration

« La vision claire et à long terme de Vandersanden et sa forte ambition d'être un leader en matière de durabilité m'inspire énormément. Vandersanden a mis cette stratégie non seulement sur papier, mais aussi en actions concrètes. Cela m'a beaucoup plu », exprime quant à lui, Johan Deburchgrave, actuellement directeur de la stratégie chez Unilin Group.

Le futur PDG de Vandersanden s'appuiera sur les fondations mises en place par Rudi Peeters pour stimuler davantage l'innovation, la numérisation et la durabilité au sein de Vandersanden. Ce dernier, premier PDG externe à la famille Vandersanden, a guidé l'entreprise à travers des périodes difficles, marquées par les crises du Covid-19 et de l'énergie. Ce dernier continuera à jouer un rôle dans l'entreprise en tant qu'administrateur indépendant.

S'engager dans la fabrication de briques bas-carbone

Vandersanden, basé à Bilzen, en Belgique, est le plus grand producteur familial européen de briques, de pavés en terre cuite, d'écoplaquettes de parement, et de systèmes de façades isolants.

Son objectif : s'engager pleinement dans l'innovation, le développement durable et la technicité, notamment à travers son programme de développement durable « Together to Zero », qui vise à atteindre des opérations et une production totalement neutres en carbone d'ici 2050. Un engagement renforcé par le lancement de la première brique de parement négatif en carbone, Pirrouet, lancée en 2023.

Avec neuf sites de production employant près de 850 collaborateurs en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, l'entreprise produit plus de 600 millions de briques par an, pour le marché européen et au-delà.

Marie Gérald

Photo de Une : Johan Deburchgrave