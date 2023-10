Avec Fusia, Lorillard réinvente la menuiserie mixte bois-aluminium

La menuiserie Fusia, signée Lorillard, émerge d'un long processus de recherche et de développement. Plus performante et plus durable, la gamme offre une variété complète de menuiseries haut de gamme en mixte bois-aluminium.

Fusia « incarne une nouvelle génération de menuiserie mixte », fruit de deux brevets consacrés à ses innovations de conception. Ainsi, son assemblage mécanique combine une structure intérieure en bois lasuré ou laqué, et des profils extérieurs en aluminium. L'une des particularités de Fusia réside dans sa feuillure d'ouvrant modulable, offrant une flexibilité dans la composition des vitrages. Cette technique permet des combinaisons de vitrages d'une épaisseur allant de 28 mm à 40 mm, ouvrant la voie à une adaptation des performances thermiques et acoustiques selon les besoins spécifiques de chaque projet. En effet, sa conception en bois lamellé-collé garantit des propriétés mécaniques optimales, tandis que les trois joints périphériques assurent une grande étanchéité et « surpasse » la réglementation thermique en vigueur, précise le groupe. « Avec l'équipe projet, nous sommes partis du cahier des charges fonctionnel pour développer un système complet. Ces recherches nous avons permis de développer une gamme de menuiserie alliant performances et innovation », souligne Thibaut Schoutteten, ingénieur développement et pilote du projet au sein du bureau d’études produit, recherche & développement du groupe Lorillard. S’adapter à tous les goûts Sa conception à ouvrant caché assure une adéquation des masses vues, créant ainsi une intégration dans tous les espaces. L'alignement des clairs de vitrage entre les parties fixes et ouvrantes confère à Fusia un esthétisme harmonieux. En intérieur, Fusia séduit par son bois, disponible en chêne ou en sapelli. La personnalisation est à l'honneur avec neuf finitions lasurées pour le chêne, et trois pour le bois exotique, ainsi que douze finitions laquées opaques. En extérieur, l'aluminium confère à Fusia un style sobre et contemporain. Avec dix-neuf coloris au choix et une palette RAL étendue, Fusia s'adapte à tous les goûts et styles architecturaux. La conception et le lancement de Fusia ont entraîné des transformations internes au sein du groupe Lorillard. Un plan d'investissement a été déployé pour équiper le site industriel de Molenat, dans l'Aveyron (12). Chaque étape du processus de production, du traitement de l'aluminium à l'assemblage, est « minutieusement réalisée, tirant parti de l'expertise et des capacités de production de Molenat », conclut le groupe. Marie Gérald Photo de Une : ©Lorillard