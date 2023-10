La marque Elevate présente sa nouvelle membrane d’étanchéité auto-adhésive « RubberGard EPDM SA ». Si cette nouvelle solution présente de nombreux avantages pour les étancheurs, quelques limites subsistent cependant. Explications.

La nouvelle membrane d’étanchéité auto-adhésive de la marque Elevate, anciennement Firestone et propriété du groupe Holcim depuis 2021, fait la fierté de ses dirigeants. Jean-Luc Roudaut, directeur régional technique et prescription France, et Alain Krebs, directeur commercial régional pour l’Europe du sud chez Holcim Solutions and Products EMEA BV, ont présenté cette nouvelle solution d’étanchéité de toiture.

Un gain de temps pour les étancheurs et une prise en main quasi instantanée

Plus simple et plus rapide à poser, cette nouvelle solution en EPDM (pour éthylène-propylène-diène monomère) auto-adhésif va venir compléter la gamme de produits existants de ce type, qui régit la plupart des opérations en Europe pour la marque Elevate.

À l’inverse de sa cousine, la membrane d’étanchéité de toiture EPDM non résidentiel RubberGard EPDM, la colle mise en œuvre sur chantier est directement appliquée en sous face de la membrane de la solution RubberGard EPDM SA. Le sigle SA, pour Self Adhésive, justifie l'aspect du produit.

Cette particularité comporte de nombreux avantages. La présence de colle directement appliquée sur la membrane permet de pallier les difficultés de mise en œuvre du fait de la météo. Cela peut également résoudre le problème d'un manque de qualification des équipes de pose. Enfin, l’absence de solvants épargne les professionnels de tous produits nocifs.

D’autres avantages peuvent conduire de nombreuses entreprises à opter pour cette nouvelle solution. L’absence de colle à appliquer, et de facto l’absence d’attente pour le séchage de cette dernière, conduisent à une mise en œuvre jusqu’à 2,5 fois plus rapide que la gamme RubberGard EPDM classique.

Une solution moins contraignante et plus respectueuse de l’environnement…

Robert Forster, directeur du département EMEA et Asie chez Holcim Building Envelope, souhaite réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre de l’activité construction du groupe. Cet objectif peut notamment passer par la réduction des déchets. Un point qui fait partie de l’argumentaire des dirigeants de Elevate pour promouvoir leur solution.

La solution RubberGard EPDM SA minimise la quantité de déchets sur chantier. Le film plastique qui recouvre la partie adhésive est le seul déchet à retirer. Par ailleurs, le fait que de la colle soit déjà appliquée sur les membranes évite de se retrouver avec une multitude de sceaux de colle sur le chantier. Les rouleaux qui servent à l’appliquer sur les solutions plus anciennes, et qui finissent par s’user avec le temps sont autant de déchets en moins sur les chantiers.

Sven Lewtschik, responsable technique chez Holcim Building Envelope EMEA

Les colles et autres produits chimiques peuvent également se révéler dangereux ou contraignants pour les clients ou professionnels. Avec une colle déjà appliquée sur la membrane, tout le monde s’épargne des odeurs qui peuvent être gênantes. Cette solution permet également un chiffrage plus simple. Il ne peut y avoir de surprise de dernière minute avec les consommations de colle par exemple, en fonction de la porosité du support.

Même si de nombreuses limites persistent

Malgré une pose 2,5 fois plus rapide, et des chantiers soulagés de plusieurs kilos de déchets, la solution RubberGard EPDM SA présente tout de même certaines limites. La pose de ce produit est possible sur ces seuls supports (sous ETN) :

isolant PIR Firestone (en cours)

panneau de recouvrement Isogard HD

panneau de recouvrement DensDeck Prime

support bois CTBH ou OSB3-4

La solution RubberGard EPDM SA, comme la version traditionnelle RubberGard EPDM, possède une durée de vie de plus de 50 ans, et résiste à l’ozone, aux UV et aux écarts de températures importants. Des arguments qui pèsent, même si certaines questions méritent d’être posées.

Composée essentiellement de plastique conçu à partir de pétrole, la solution RubberGard EPDM SA n’est de fait pas ce qu’il se fait de mieux en matière de respect pour l’environnement. Sa longévité s’explique du fait de la matière à partir de laquelle elle est produite. La question se posera alors, après plus de 50 ans, de la recyclabilité de la solution.

L’exemple du bâtiment « Wattenfabriek » En 2020, la ville de Herzele située à l’ouest de Bruxelles a fait appel aux services de Elevate pour la toiture du bâtiment « Wattenfabriek ». Construit il y a près de 100 ans, ce bâtiment était à l’origine une filature de coton, avant d’être transformé au début des années 2010 en un bâtiment aux usages multiples. Le bâtiment accueille aujourd’hui une bibliothèque, une académie de performances et d’arts visuels, des espaces destinés aux activités socio-culturelles, une radio locale, des bureaux et des logements. La mairie de Herzele, propriétaire du bâtiment, a donc fait appel à Elevate en 2020 à la suite d’un violent orage qui avait endommagé une grande partie de la toiture terrasse haute, recouverte d’une étanchéité PIB. Elevate a préconisé l’installation de panneaux de recouvrement ISOGARD HD pour stabiliser le support et de membranes d’étanchéité auto-adhésives RubberGard EPDM SA (1,5 cm d’épaisseur). Grâce aux différents avantages de la solution, il a suffi seulement de deux étancheurs pour poser 600 m². L’absence de chalumeau et d’odeurs a également été gage de sécurité et de confort pour les occupants du bâtiment, comme pour les professionnels

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cabinet-Verley