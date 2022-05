Visite du nouveau site industriel de Tellier Brise-Soleil à Chemillé-en-Anjou (49). D’une surface de 5600 m2 – dont 5000 dédiés à la partie usine -, le bâtiment double la capacité de production de la marque de solutions de protection solaire, d’habillage des façades, d’occultation et de ventilation.

Après 17 ans d’expérience dans la production de solutions de protection solaire, d’habillage des façades, d’occultation et de ventilation, Tellier Brise-Soleil continue de prendre de la bouteille. En témoignent les 8 millions d’euros de chiffre d’affaires enregistrés en 2021.

De quoi ragaillardir l’entreprise et motiver la construction d’un nouveau site industriel à Chemillé-en-Anjou (49), à proximité d’Angers.

5000 m2 d’usine pensée autour d’un transstockeur



21 000 m2 de foncier et 7 millions d’euros investis dans le bâtiment, les équipements et les ressources. Voilà les moyens déployés pour la construction de la nouvelle usine de Tellier Brise-Soleil à Chemillé-en-Anjou (49), qui accueillait l’arrivée des 27 collaborateurs du fabricant en février 2022. Ces derniers disposent d’un site unique pour fluidifier leurs échanges, ce qui n’était pas évident autrefois.

« Il y a eu un premier site, avec quelques bureaux et 1000 m2 de production. Après, il y a eu un deuxième site, qui n’était pas à côté du premier mais qui était de l’autre côté de la commune de Chemillé, parce qu’on est à 500 m de là où on était auparavant. Et puis les deux sites étaient trop petits, donc on a loué un premier local pour entreposer du matériel, on a loué un deuxième local pour entreposer du matériel. Ça devenait très compliqué, on avait des gens qui avaient leur bureau quasiment dans le couloir », se rappelle Rodolphe Godin, directeur général de Tellier Brise-Soleil.

Aujourd’hui, la capacité de production de Tellier Brise-Soleil est doublée. Pour preuve, sur ses 5600 m2 de surface de bâtiment, 600m2 sont consacrés aux bureaux et 5000 m2 à la production d'installations de protection solaire en aluminium (brise-soleils, volets...)

L'usine a été pensée autour du transstockeur Tecauma, dont s’est muni Tellier Brise-Soleil. Mesurant 14 mètres de haut et occupant une surface au sol de 1360 m2, ce vaste appareillage automatise et facilite le stockage des profilés bruts comme laqués. Au total, le dispositif comporte jusqu'à 750 compartiments.

Le transstockeur utilisé au sein de la nouvelle usine de Tellier Brise-Soleil - Crédit photo : V.K​

Première étape de fabrication : les profilés arrivent au pôle débit, où les ouvriers récupèrent et façonnent les lames des protections solaires du client (taille, angle...)

Deux types deux scies sont présentes dans l'usine. D'un côté, trois à deux têtes pour les lames mesurant jusqu'à 500 mm de large. De l'autre, une mono-tête pour manipuler les lames plus larges, notamment dans la découpe des angles.

Scies à deux têtes dans l'atelier de production de Tellier Brise-Soleil - Crédit photo : V.K

Vient ensuite la partie usinage, où sont produits les accessoires d'installation des lames de protection solaire. On note en particulier l'usinage des pièces dédiées aux lames de brise-soleil, compilées sous forme de profilés.

Ces profilés passent ensuite sous une scie, les découpant à la chaîne en pièces, qui seront empilées une à une sur une tige, au niveau de la zone de montage de l'usine et qui servira de support de fixation des lames. Dans l'usine Tellier Brise-Soleil, une autre partie de l'usinage sert également à la production de cadres pour volets en aluminium.

Après que les lames et pièces de supports aient été simultanément découpées, les accessoires transitent vers le magasin et sont réunis avec des outils de fixation (platine, vis...) Le tout pour être emballés en kits prêts à poser, pratique pour les installateurs menuisiers, façadiers, serruriers, charpentiers, façadiers et étancheurs-bardeurs, clients de la marque.

Innover les protections solaires, malgré les pénuries

Les solutions de Tellier Brise-Soleil sont certes livrées en kits, mais restent sur-mesure. Dans son usine, le fabricant peut produire deux types de brise-soleil - fixe ou orientable. La marque propose trois types de pose (horizontale, verticale lames couchées et verticale lames debout), quatre types de lames (ailes d’avion, rectangulaires, trapézoïdales et clipsables), une dizaine de sections de lames, ainsi qu’une grande variété de remplissage (plein ou à lames ajourées).

Les dimensions produites, quant à elle, vont jusqu’à 1600 mm de largeur et 3000 mm de hauteur. Le sur-mesure inspire d’ailleurs certaines innovations dans les modèles proposés par Tellier Brise-Soleil, comme les volets Australe, produits dans l’atelier de Chemillé-en-Anjou.

Adaptables à tout bâtiment (résidentiel, tertiaire...) mais aussi à tout type de façade (balcons, loggias, terrasses...), le système pliant Australe se compose d’un cadre en forme de U. Cadre doté de glissières supérieure et inférieure, où peuvent être fixées une charnière supportant une variété de vantaux, tant en termes de remplissage (lames ailes d’avion, trapézoïdales, oblongues...) que de finitions (thermolaquage suivant nuancier RAL, imitation bois...)

La taille des vantaux peut également varier de largeur, allant de 800 à 1600 mm de largeur, sur 3000 mm de hauteur. « Entièrement fabriqués à partir de profilés extrudés en aluminium, ils s’ouvrent et se ferment aussi facilement qu’un accordéon », précise Terre-Brise Soleil dans un communiqué.

La nouvelle solution sera présentée au salon Batimat 2022, tout comme le futur simulateur d’ombrage et configurateur de brise-soleil à lames fixes et orientables, mise au point par Tellier Brise-Soleil. L’outil digital a été pensé pour les professionnels du bâtiment, en tant que boussole à la conception des projets de construction et de rénovation.

« Il permettra de modéliser en 3D ces solutions, de les tester et de télécharger un rapport PDF des performances énergétiques annuelles avec et sans brise-soleil (facteur solaire, transmission lumineuse, visibilité vers l’extérieur...) Il sera possible de voir le produit et son action dans l’environnement de l’usager en vue intérieure et extérieure. Enfin en jouant sur l’orientation de la façade, le type de pose, les sections de lames... le concepteur pourra déterminer le brise-soleil le plus adapté à son projet », développe la marque.



Des innovations qui semblent marcher au pas de la RE2020 et des alertes du récent rapport du GIEC, renforçant l’intérêt d’adapter le bâtiment aux enjeux du confort d’été et des économies d’énergies. Et Tellier Brise-Soleil l’a bien compris.

L’entreprise a été rachetée en octobre 2018 par le groupe Adexsi, spécialiste du désenfumage et de la gestion énergétique naturelle, via ses solutions Genatis. Une partie a été enrichie par les solutions de protection solaire, d’habillage des façades, d’occultation et de ventilation de Tellier Brise-Soleil.

Sur le site industriel de Chemillé-en-Anjou, les solutions Tellier Brise-Soleil parent les bâtiments - Crédit photo : V.K

L’atelier de production de Chemillé-en-Anjou a été aussi équipé de certaines solutions lumière naturelle, de rafraichissement adiabatique, de terrasses végétalisées et autres produits pensés par les autres marques de Genatis.

Solution adiabatique Genatis en cours d'installation sur le site de production de Tellier Brise-Soleil - Crédit photo : V.K

Pour Tellier Brise-Soleil et le groupe Adexsi, l’innovation continue de stimuler la production, bien que les pénuries de matières premières, tendent à faire ployer la dynamique.

« Nous on travaille beaucoup l’aluminium, on a été forcément impactés par cette hausse du prix de l’alu. Sur un peu plus d’un an elle était de l’ordre de 60 %. Et je parle que de l’aluminium, je parle pas de l’énergie, je parle pas du laquage », confie Rodolphe Godin.

Et les pénuries n’ont pas été qu’impactantes en termes de prix, elles l’ont été en termes de délai. « Il y a un an et demi, on proposait des délais entre six et huit semaines (…) Là, à un moment donné on a été rendus jusqu’à 24 semaines », abonde la directeur général de Tellier Brise-Soleil.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K