Chaudières : Dalmec lance un bras manipulateur adapté Nouveaux produits du BTP | 02.02.22

Dalmec, fabricant de manipulateurs industriels depuis 1963, annonce lancer un nouveau produit dédié à la manipulation industrielle de chaudières. L'objectif : plus d'ergonomie pour éviter les lésions dorso-lombaires des opérateurs, et plus de précision et de productivité.

Depuis 1963, Dalmec conçoit des manipulateurs industriels adaptés à chaque secteur. Ainsi, en près de 60 ans, le fabricant a développé plus de 60 000 manipulateurs à travers cinq continents. Début janvier 2022, le groupe a annoncé le lancement d'un nouveau bras dedié à la manipulation industrielle de chaudières. Afin de simplifier ce type de manipulation et éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les opérateurs, Dalmec a associé un outil de préhension à pince adapté à son manipulateur pneumatique auto-équilibré « Partner Equo », en version aérienne. L'outil de préhension à pince pneumatique peut être conçu sur-mesure dans l'usine de Cles, en Italie, en fonction des dimensions de la chaudière. Concrètement, la chaudière est prélevée en position horizontale en bout de ligne de fabrication, et le bras du manipulateur peut la basculer à 90 ° pour la repositionner à la verticale. Le bras manipulateur en action. Crédit photo : Dalmec À noter qu'une cellule de pesée a été intégrée à la machine pour connaître le poid précis de la chaudière. La capacité maximale de poids supporté par le bras étant de 550 kilogrammes. Claire Lemonnier Photo de une : Dalmec

Claire.lemonnier