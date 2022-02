Alert Pro 1000 détecte l’amiante en temps réel

Un nouveau type de détecteur d’amiante arrive dans le catalogue du distributeur Lapro Environnement. Alert Pro 1000, fabriqué par l’entreprise britannique Alerte Technology a la particularité de détecter en temps réel les fibres polluantes dans l’air, et ce uniquement à l’intérieur.

Alors qu’on s’interrogeait en janvier sur les alternatives au désamiantage pour traiter l’amiante, quels seraient les nouveaux moyens pour détecter efficacement sa présence ?

Lapro Environnement, distributeur de matériels et de services dédiés au retrait de matériaux polluants (amiante, plomb…) et au nettoyage de sites industriels, nous répondait ce mardi 8 février, en annonçant la sortie d’Alert Pro 1000.

Adressé à divers professionnels (maîtres d’ouvrages, bailleurs, organismes de contrôle, services techniques des hôpitaux...), le détecteur a la particularité de repérer les fibres d’amiante en suspension dans l’air et ce en temps réel.

Comment ? Grâce à une technologie conçue par son fabricant, l’entreprise britannique Alert Technology, elle-même basée sur 10 ans de développement mené à l'université anglaise du Hertfordshire.



Un outil utilisable uniquement en intérieur

La technologie se constitue d’une pompe de prélèvement, qui aspire le flux d'air environnant vers une chambre optique. Deux faisceaux laser illuminent alors les particules en suspension et peuvent distinguer, à partir de leur façon de réfléchir la lumière, les fibres des poussières. Au tour de deux aimants de repérer l’amiante en mettant à l’épreuve ses propriétés paramagnétiques.

« Ainsi, toutes les fibres qui, sous l'effet du champ produit dans la chambre, s'orientent dans son sens, sont des fibres d'amiante », développe Lapro Environnement. L’entreprise poursuit : « Il suffit d'ajouter un capteur et un logiciel pour « compter » les fibres observées et déterminer avec une fiabilité de 99,98 % la présence d'amiante. Si c'est le cas, l'appareil se met en alarme, et enregistre bien évidemment cette alerte dans sa mémoire ».

Des données consultables sur l’écran LCD d’Alert Pro 1000 et/ou téléchargeables - via un port USB- dans un rapport post-événements avec le logiciel Alert Data Viewer fourni pour une utilisation sur PC local.

La capacité d’Alert Pro 1000 est concentrée dans une mallette portative compacte de 330 x 234 x 152 mm et pesant 5,5 kg. Son autonomie atteint les huit heures, grâce à une batterie rechargeable Lithium-Ion, fournie en deux fois. Le tout pour un prix de 12 000 € HT.

« Les deux groupes de fibres d’amiante, amphibole et chrysotile, sont bien détectés. Mais l’appareil ne les distinguent pas encore entre eux. Cependant, de futurs développements du logiciel d’analyse permettront de différencier les deux groupes en combinant une analyse intelligente du schéma de diffusion et une susceptibilité magnétique différente entre les types d’amiante », détaille le distributeur.

Le détecteur a cependant ses limites, « conçu pour fonctionner en intérieur, qu’il s’agisse d’un bâtiment ou d’une mine. Il ne peut fonctionner de façon fiable en extérieur car le débit de la pompe de prélèvement est minime. De fait, le moindre flux d'air peut fausser la mesure et donc les résultats », prévient Lapro Environnement. Un outil tout même intéressant pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, qui fêtait ses 20 ans de recherche janvier dernier.

Virginie Kroun

Photo de Une : Lapro Environnement