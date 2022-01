Sécuriser les chariots élévateurs avec la technologie RFID

Alors que le nombre d'accidents de chariots élévateurs se maintient dans le BTP, certaines entreprises, comme Brigrade Electronics, tendent à trouver des solutions pour freiner le phénomène. Selon le fabricant, les dégâts viennent notamment d’un problème d’angle-mort, subi par les conducteurs. Un souci auquel la technologie RFID, qui équipe le nouveau système ZoneSafe de Brigade Electronics, pourrait répondre. Entretien.

Une étude de Britsafe rapporte que 1 300 hospitalisations causées par un accident lié à un chariot élévateur ont lieu chaque année en Grande-Bretagne. Outre-Manche, les dégâts s’élèvent à 8 300 accidents avec arrêts de travail – dont 580 avec séquelles – et 10 morts chaque année, selon l’Institut national de la recherche et de sécurité en 2019.

« Environ 70 % des incidents sur site se produisent lors du démarrage initial de l’engin et de son déplacement à faible vitesse en raison d'une mauvaise visibilité », déclare Guillaume Amigues, expert en sécurité des véhicules chez Brigade Electronics France.

« Les accidents impliquant les chariots élévateurs arrivent en 4ème position dans la liste des accidents de travail ! En effet cet engin est omniprésent dans les entreprises, car il permet de soulager les travailleurs, et est aussi bien plus efficace que le simple transpalette », abonde Titouen Guedon, Marketing Executive de la marque.

Selon la société britannique de dispositifs de sécurité, la liste des blessures engendrées lors de la manipulation de chariots élévateurs est longue : collisions (41 %), chute de marchandises (17 %), chute de hauteur (12 %), basculement latéral (7 %), basculement en avant (7 %), coincement (6 %), montée et descente du chariot (4 %), défauts techniques (3 %), accidents de plateforme (2 %) comme de stationnement (2 %).

La technologie RFID pour pallier les problèmes d’angle mort

Autant d’incidents mettant en péril la sécurité des ouvriers sur chantiers, mais aussi sur d’autres zones de manutention (entrepôts, centres de distribution, aéroports, ports maritimes…).

D’autant que, parmi les personnes blessées, environ 65 % seraient des piétons, suivi des collaborateurs (20 %), et des chauffeurs livreurs en train d’observer, d’aider au chargement ou au déchargement du véhicule (15 %). Réduire les risques encourus par les personnes gravitant autour du véhicule serait possible en écartant ces derniers de la zone de manutention. Mais comment procéder ?

« Alors que la sécurité est fondamentale, la visibilité du conducteur est souvent limitée en raison de la forme, de la taille et de la charge d’un véhicule ou de la position de l’opérateur qui peut créer des angles morts et augmenter le risque de collisions. Ceci est souvent aggravé par des conditions de travail difficiles liées par exemple au terrain, au bruit, à la météo ou à une faible luminosité. Les ouvriers sont également susceptibles de porter des protections auditives les empêchant d’entendre les engins approcher, ce qui augmente encore le danger. Notre technologie ZoneSafe de radio-identification (RFID) est là pour créer des zones de détection autour des véhicules et sécuriser le périmètre du chantier », nous répond Titouen Guedon, Marketing Executive de Brigade Electronics.

Le système de signalement de proximité s’articule autour de deux instruments : des antennes montées sur les véhicules, et des balises de détection portées sous forme de badges par des travailleurs piétons, comme conducteurs. Toutes deux équipées de la RFID, elles communiquent entre elles, lorsque, par exemple, un travailleur piéton pénètre dans une zone de manutention. Le conducteur du chariot élévateur reçoit alors une alerte visuelle ou sonore sur son unité de commande de la cabine. À l’inverse, les badges portés par les travailleurs piétons vibrent pour signaler l’approche d’un véhicule.

Un outil bien appréhendé par les travailleurs ?

Pas besoin donc de visibilité pour le système ZoneSafe, qui « fournit un échange de données rapide, fiable et précis, sans aucune limitation quant au nombre de badges ou d'antennes en fonctionnement », détaille Guillaume Amigues.

Si Brigade Electronics assure la simplicité d’utilisation du système, la technologie RFID qui l’équipe reste « relativement récente pour le moment », estime Titouen Guedon. « On peut affirmer cependant qu’elle est en devenir et que dans les prochaines années cette technologie fasse partie des incontournables en termes de sécurité sur un chantier. La prise de conscience sécuritaire est en constante augmentation, surtout sur une technologie peu connue du grand public, ainsi la démocratisation de ce genre de produit sera progressive », poursuit-il. Surtout si le système tend vers la performance d’autres dispositifs de sécurité sur chantier inventés par Brigade Electronics, tels que Blacksense. La solution utilise des capteurs radar, toujours dans l’idée de détecter et alerter les présences d’objets fixes et mobiles, sans se soucier des problèmes d’angle-mort. Un outil pratique pour les véhicules et engins dans le BTP, les carrières, les mines,ou encore l'agriculture.

En attendant de savoir si l’efficacité de ZoneSafe sera à la hauteur de celle de Backsense, « il est bien sûr essentiel de former les conducteurs afin de garantir le respect des normes de sécurité. Cette technologie apporte un niveau de sécurité et de tranquillité d'esprit supplémentaire aux opérateurs désireux de veiller à ce que leurs lieux de travail restent exempts de danger », conclut Guillaume Amigues.

Virginie Kroun

Photo de Une : Brigade Electronics