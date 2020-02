Elm.leblanc propose désormais une gamme complète de quatre modèles de chaudières murales à condensation à micro-accumulation. Conçue pour les bâtiments neufs, ces chaudières allient technicité et praticité. En effet, l’installation de ce matériel est simplifiée pour les ouvriers, et permet in fine, de faire des économies d'énergie.

Il revendique sa place historique sur le « marché français du confort thermique », le fabriquant de solutions de chauffage, de production d’eau chaude et de gaz Elm.leblanc, lance une nouvelle gamme de chaudières spécifiquement conçues pour les bâtiments neufs, et le respect des différentes normes de construction comme la RT 2012, « qui requiert des performances accrues et des consommations d’énergie réduites pour optimiser les calculs en consommation d’énergie primaire ».

Cette nouvelle gamme de chaudières murales à condensation à micro-accumulation et chauffage seul type THPE nommée « mélia iCondens », comprend les quatre modèles suivants, qui répondent tous à des besoins différents :

CN GVA iC 15-25 - 12l./min.,

CN GVA iC 22-30 - 14l./min.,

CN GVS iC 15 - chauffage seul,

CN GVS iC 22 - chauffage seul.

Les performances énergétiques de ces chaudières ont été optimisées. « Grâce au corps de chauffe performant et à la pompe modulante, le rendement saisonnier s’élève à 94 % ». Elm.leblanc propose aussi de moduler la puissance étendue de 10 % à 100 %, permettant de mieux gérer ses consommations. Mélia iCondens offre « une modulation basse à partir de 1,9 KW en puissance de chauffage minimale ». L’entreprise a également pensé à réduire le niveau sonore à 39 décibels pour permettre non seulement de répondre aux exigences des normes du bâtiment, mais aussi de permettre aux futurs habitants de ces constructions neuves de gagner en confort de vie.

Une installation simple

Finies les prises de tête lors de l’installation de la chaudière. Elm.leblanc a pensé à tout et prévu un « kit de pré-installation » composé « d’un gabarit métal et d’une barrette de positionnement des vannes eau et gaz, ainsi que d’accessoires spécifiques au montage ». Ce kit permet de prévoir l’emplacement de la chaudière en positionnant l’accroche et les vannes d’eau et de gaz, ce qui permet la mise en place des canalisations cuivre.

Un gain de temps pour les artisans qui peuvent également réaliser des tests d’étanchéité avant la pose de la chaudière. Cela permet aux chantiers de ne pas s’encombrer des chaudières, la livraison des appareils pouvant se faire pendant la phase terminale de construction.

En cas de panne ou lors d’un contrôle, les entreprises de maintenance disposent d’un accès en façade de la chaudière, facilitant leur travail, et le remplacement de pièces si nécessaire.

Elm.leblanc précise que, grâce à la nouvelle régulation d’ambiance KCR 110 RF, les installateurs n’ont besoin d’aucun appareillage complémentaire, signant la fin des « câblages et les manipulations techniques » qui monopolisent le temps des installateurs. La connexion avec le BUS (« élément de connexion du tableau électrique de la chaudière ») s’effectue automatiquement grâce à la clé RF, semblable à « une cartouche de jeux vidéo » qu’il suffit d’insérer dans l’espace prévu sur la chaudière.

Design et pratique

Les chaudières à coffrer, c’est terminé. Elm.leblanc a conçu une chaudière plus design « qui rappelle la forme d’un smartphone et sied aux intérieurs les plus contemporains ». Ses dimensions plus petites que la moyenne permettent de la camoufler plus facilement.

Autre avantage pour le futur occupant du logement, la prise en main est garantie « aisée ». Le modèle est compatible avec les régulations sans fil, ce qui permet à l’utilisateur de faire ses réglages à distance, et de ne plus avoir à se préoccuper de manipulations parfois longues et fastidieuses.

J.B

Photo de une ©Elm.leblanc