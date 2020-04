L’application gratuite i-Topo, spécialement conçue pour la construction, dévoile sa nouvelle version. En période de confinement, la nouvelle version de l’outil numérique pourrait permettre de travailler sur les chantiers à distance, une aubaine pour les chefs de chantiers au chômage partiel.

En 2015, tout droit sortie des méninges de Julien Delaye, dirigeant de trois entreprises de travaux publics, i-Topo devenait disponible pour les professionnels des chantiers. I-Topo est une « plateforme constituée de photos, synthétisant les réseaux, stockées sur le web, géolocalisées pour avoir une trace des chantiers ». Cet outil collaboratif permet notamment « d’accéder à des photos prises par d’autres opérateurs à l’endroit où vous devez travailler ».

Mais ce n’est pas le seul avantage que confère cette application. En effet, les photos prises avec cette plateforme donnent aussi des informations sur la nature du sol, les interactions entre les réseaux, les spécificités du patrimoine, et l’avancement des travaux en cours. Concrètement, i-Topo permet d’exploiter les photos grâce à leur qualification et géolocalisation, puis de les partager et les retrouver facilement grâce à une plateforme de stockage collaborative. Les informations essentielles deviennent ainsi accessibles.

Version 2.0

Le 16 mars dernier, i-Topo faisait peau neuve, avec une nouvelle version apportant avec elle, son lot de nouvelles fonctionnalités. Le premier objectif de cette optimisation est de répondre aux besoins formulés par les clients, comme la « création de chantiers depuis l’application mobile, l’import de photos, la palette graphique, la fonction GPS ». Le second objectif est d’accroitre l’utilisation de l’application sur tout le territoire.

L’application gratuite est disponible à la fois sur IOS et Android. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier des nouveaux services comme :

la création d’un chantier depuis l’application mobile ;

une fonction itinéraire pour être guidé jusqu’au chantier à l’endroit de la prise de vue via un GPS ;

une palette graphique pour modifier et annoter les photos ;

un moteur de recherches sur l’application mobile ;

une amélioration des performances ;

une saisie des informations plus intuitive sur les chantiers et des prises de vue.

Avec cette nouvelle version, i-Topo tend à devenir plus simple et intuitif, plus efficace également. Le créateur de l’application souhaite ainsi fédérer un maximum d’utilisateurs et les convertir à ce mode de travail collaboratif, quel que soit leur métier.

J.B

Photo de une ©i-Topo