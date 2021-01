L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME), en partenariat avec le SNFA, a rédigé un nouveau guide professionnel intitulé « Détermination des performances énergétiques et acoustiques types des fenêtres et portes extérieures ». Le document, composé de 18 pages, vise à simplifier les démarches et à harmoniser les pratiques.

Composée de trois commissions (technique, sociale & formation et communication), l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) représente la filière des portes et des fenêtres. Membre partenaire du Pôle Fenêtre FFB, elle compte 145 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire. Ses missions sont d’accompagner et de défendre les intérêts des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries, ainsi que les professions complémentaires à ces métiers. Récemment, le syndicat a rédigé un nouveau guide professionnel intitulé « Détermination des performances énergétiques et acoustiques types des fenêtres et portes extérieures ». « Tout le monde à la même enseigne ! », tel est le principe Ce guide de 18 pages concerne les produits couverts par la norme européenne NF EN 14351-1, qui implique et détermine les caractéristiques de performance applicables aux fenêtres, aux portes fenêtres et portes extérieures. Obligatoire depuis février 2010, elle doit être apposée sur les produits, par le fabricant ou l’importateur. L’ouvrage s’articule en trois grandes parties : « Formats conventionnels des produits types et domaines de validité » : cette partie détaille, par famille de menuiseries, les dimensions des produits types recommandés ;

« Règles conventionnelles de détermination des performances », propose des recommandations pour le choix des composants des produits types, ainsi que les conventions et règles d’équivalence, quel que soit le matériau, pour déterminer les performances optiques, acoustiques, et énergétiques (Uw, Sw, TLw…).

Enfin, une troisième partie est composée d’annexes comprenant des illustrations des formats et prises de dimensions, ainsi que des exemples de calculs. Les règles évoquées dans ce nouvel outil permettent de justifier la conformité des performances à des seuils réglementaires ou d’éligibilité à des dispositifs comme MaPrimeRénov’, les CEE, l’Eco-PTZ, et certains labels. « À l’heure où les règles varient selon les certifications, les laboratoires et les pays, le guide mis à disposition par l’UFME communique des performances génériques d’un ensemble de produits de même conception », souligne un communiqué. Ce document ne se substitue toutefois pas aux obligations réglementaires nationales ou européennes en vigueur sur le territoire français. L’intégralité du guide est téléchargeable gratuitement sur le site de l’UFME, ou ici. Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock

Redacteur