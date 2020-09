Engagée depuis plusieurs années dans le recyclage des menuiseries en fin de vie, l'Union de Fabricants de Menuiseries (UFME) annonce avoir intégré l'Association européenne des producteurs de profilés PVC pour fenêtres et produits de construction dérivés (EPPA), en tant que membre effectif. A travers cette adhésion, l'UFME travaillera à animer et valoriser le développement de réseaux de collecte, anticipant ainsi la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) qui devrait instaurer une Responsabilité élargie du producteur (REP) pour le secteur du BTP.

Il y a un peu plus d'un an, l'Union de Fabricants de Menuiseries (UFME) publiait une charte en faveur du recyclage des menuiseries en fin de vie. Elle invitait les entreprises volontaires (extrudeurs, fabricants, installateurs...) à y adhérer en s'engageant à réaliser certaines actions en termes de gestion des déchets et de tri. Elle mettait également à leur disposition une fiche technique détaillant les différentes étapes et bonnes pratiques pour la collecte, le démantèlement, le traitement, la traçabilité et la valorisation de ces déchets.

Outre cette initiative, l'UFME mène également des recherches grâce à son groupe de travail « Environnement sur l'analyse des paramètres clés du cycle de vie des fenêtres », dont les travaux servent notamment pour les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES) des fenêtres et des portes.

Un engagement à l'échelle européenne

L'Union va aujourd'hui encore plus loin en rejoignant l'Association européenne des producteurs de profilés PVC pour fenêtres et produits de construction dérivés (EPPA), et en s'engageant en faveur de la démarche européenne VinylPlus, qui incite les industriels européens à recycler le PVC.

Selon un dernier bilan publié en juillet dernier, ce sont plus de 770 000 tonnes de PVC qui ont ainsi été recyclées en Europe en 2019, et plus de 5,7 millions de tonnes en 20 ans.

Dans le cadre de cette adhésion à l'EPPA, l'Union animera et valorisera le développement des réseaux de collecte pour les menuiseries en fin de vie, et accompagnera les différents acteurs de la menuiserie dans l'amélioration de leurs pratiques.

Dans ce contexte, elle annonce le recrutement d'un.e chargé.e de mission d'animation et de développement du réseau de collecte. Cette personne sera en charge de visiter les entreprises signataires de la charte UFME, de vérifier la traçabilité, et de comptabiliser les quantités collectées.

Anticiper la future REP pour le bâtiment

A travers cette collaboration, l'UFME anticipe l'application de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) qui devrait instaurer une Responsabilité élargie du producteur (REP) pour le secteur du BTP.

« Il est essentiel, pour toute la filière et à brève échéance, de structurer et d’augmenter les capacités du réseau de collecte sélective de fenêtres en fin de vie. Ce sont plus de 8,4 millions de fenêtres qui sont déposées chaque année en France. Améliorer les pratiques de récupération et de démantèlement constitue un enjeu clé pour valoriser la matière et la réintroduire dans les process », a notamment rappelé Ludivine Menez, Déléguée Technique de l’UFME en charge de l’Environnement.

