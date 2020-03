Après une première thèse menée sur la « modélisation acoustique d’une fenêtre », l’UFME (Union des Fabricants de Menuiserie) se lance dans un nouveau projet de recherches, cette fois-ci tourné sur la « simulation des performances acoustiques des entrées d’air des fenêtres et coffres de volets roulants », conduit par Julien Puig, pour une durée déterminée de 3 ans.

L’UFME (Union des Fabricants de Menuiserie) confirme son engagement dans la recherche d’outils plus performants et pratiques à destination des professionnels de la menuiserie, en débutant une seconde thèse sur la « simulation des performances acoustiques des entrées d’air des fenêtres et coffres de volets roulants ». Avec le soutien financier accordé par le CODIFAB (Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement du Bois), cette étude devrait permettre à l'UFME, grâce aux recherches de Julien Puig, doctorant, de rédiger « un guide pédagogique dédié aux métiers de la menuiserie ».

Comme le rappel l’UFME dans son communiqué, les entrées d’air sur les fenêtres et les coffres de volets sont indispensables au renouvellement de l’air et à la salubrité du bâti. Pour l’ensemble des bâtiments construits, les performances acoustiques d’une entrée d’air sont déterminées sur le produit fini et installé, après une batterie de tests. Cette thèse que débute l’UFME tend à faire l’inverse. Elle vise à « anticiper » ces performances acoustiques « avant la phase de fabrication ». « Les atténuations de bruit seraient ainsi calculées tout en répondant aux exigences règlementaires d’un point de vue aéraulique et au confort acoustique des occupants ». Pour parvenir à ce résultat, deux axes de développement sont introduits :

le percement des entrées d’air entre l’ouvrant et le dormant (fenêtres et coffres de volets) ;

le module de la grille d’aération avec les absorbants adéquats.

Julien Puig, en charge de cette thèse, explique plus précisément les travaux en cours : « Nous avons débuté en novembre dernier par une recherche bibliographique sur les travaux de modélisation numérique existants. Nous allons tenter de modéliser informatiquement le passage du son dans une entrée d’air, en tenant compte de sa géométrie ainsi que des différents matériaux qui la composent, en particulier les mousses acoustiques. Cette modélisation nous permettra, avec l’appui de logiciels multi-physiques (vibro-acoustique, aéro-acoustique) ainsi que des essais expérimentaux, d’analyser les possibilités d’atténuation des basses fréquences pour atteindre un rapport optimal intégration/performance ».

Cette thèse est menée en complémentarité avec la première entamée par l’UFME sur « le développement d’un outil numérique pour l’évaluation des performances vibro-acoustiques de fenêtres ». À terme, ces recherches permettraient de « transposer des modélisations dans la maquette numérique », un procédé déjà employé pour les performances thermiques.

