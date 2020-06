Alors que nous entrons dans la saison estivale, c'est le moment de profiter pleinement des beaux jours et de la lumière naturelle. Pour cela, rien de mieux que les baies vitrées. Hyline présente ainsi sa nouvelle gamme de baies vitrées minimalistes qui garantit un clair de vue optimal. Découvrons-la.

Cette nouvelle gamme de baies vitrées aluminium se caractérise avant tout par le montant central du coulissant qui se limite à 18 mm de largeur. Avec son seuil intégré, le rail est totalement invisible, ce qui permet une continuité du revêtement entre l’intérieur et l’extérieur, et même au plafond, donnant un côté épuré et très esthétique.

Côté dormant et verrouillage, ils sont cachés dans le mur pour une uniformisation plus optimale de la baie. En effet, les montants latéraux du dormant sont directement intégrés et camouflés par le revêtement. Concernant la serrure, celle-ci peut être posée frontalement ou latéralement dans le mur. Pour la poignée de manœuvre, sa fonction est double : elle permet une rigidification du vantail coulissant et sert aussi de capteur ergonomique.



Petit plus de cette gamme de baies vitrées, la moustiquaire brevetée Hyfly, aussi invisible que les détecteurs d’ouverture. On peut ainsi profiter pleinement du soleil et de l’air frais sans risquer de faire entrer les intrus. Hyline parvient ainis à associer confort et esthétisme.

D.T

Photo de une : ©Hyline