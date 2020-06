La société Point P. lance sa nouvelle application MagicView, pour permettre à tous de pouvoir choisir le revêtement de sol qui lui convient le mieux. Désormais, grâce à la réalité augmentée, l’application permet à ses utilisateurs de visionner le rendu final en prenant une simple photo de la pièce à rénover. Depuis son lancement en février dernier, l’application génère plus d’1,5 million de visites par mois.

Il est parfois assez difficile de pouvoir visualiser le rendu d’un revêtement de sol dans une pièce. Difficile également de savoir quel matériau choisir pour un résultat optimal. Face à ces problématiques, Point P. innove et crée son application MagicView. Partie d’un constat, l’entreprise s’est vite rendue compte, lorsqu’il était question du choix des revêtements de sol, que les clients avaient du mal à s’imaginer le résultat chez eux : « La vraie attente des clients c’est de se projeter chez soi et pas faire quelque chose de 3D. L’importance de la réalité augmentée est très importantes chez les clients », souligne Point P.

Quand la réalité augmentée s’invite dans nos maisons

L’entreprise du groupe Saint-Gobain, en utilisant la réalité augmentée, a un objectif concret : mettre le client au coeur de ses projets. En unissant la vision d’un logiciel virtuel au rendu réel de la pièce du logement du client, celui-ci peut se projeter plus facilement. Il devient alors le propre conducteur de son projet et peut librement choisir les matériaux et revêtements de sol les plus adaptés à son intérieur. Néanmoins, Point P. incite les utilisateurs de MagicView a toujours solliciter des artisans pour un suivi professionnel.

L’expérience est garantie sans effort, puisque le particulier prend simplement en photo la pièce de son choix à rénover ou à décorer. La photo est ensuite intégrée sur le site Internet et se transforme en pièce virtuelle. Le client peut ainsi laisser libre cours à son imagination, et choisir les éléments qui lui plaisent.

Pour choisir parmi les 1 000 produits disponibles, Point P. a simplifié l’expérience en réunissant tous ses anciens catalogues en un seul et même livret, et propose des quizz permettant au client de mieux définir ses goûts en matière de décoration. La satisfaction devient le maître mot de cet outil et l’entreprise souhaite offrir la possibilité aux clients de modifier leur projet à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 via MagicView, il peut également être accompagné par un architecte s’il en ressent le besoin.

De plus, pour conduire le client à finaliser rapidement sont projet et à se rendre en magasin, l’utilisateur peut connaître les stocks des produits et leur plus proche localisation, un atout commercial pour Point P. Avec MagicView et le recours au virtuel, l’entreprise sait séduire sa nouvelle génération de clients, et saura peut-être convaincre les moins adeptes de la technologie grâce à son suivi client.



D.T

Photo de une : ©Point P.