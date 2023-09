Terres de Fenêtre dévoile sa nouvelle fenêtre Alu Écléa

Avec sa toute nouvelle fenêtre Alu Écléa, fabriquée en France, Terres de Fenêtre ambitionne de répondre aux exigences esthétiques et d'efficacité énergétique.

L'aluminium est un matériau réputé pour sa robustesse et son caractère recyclable. Le design de la nouvelle fenêtre Alu Écléa a été repensé pour incorporer des lignes plus droites et contemporaines, créant ainsi une esthétique visuelle moderne.

Pour une maison neuve ou ancienne, comme en rénovation, la fenêtre Alu Écléa a pour objectif de s'adapter à son environnement et d'être plus qu'un simple élément fonctionnel. Disponible en 200 teintes, elle propose des finitions imitations bois telles que le pin ou le chêne. Les accessoires de la fenêtre (poignées, paumelles, etc.) peuvent également être assortis à la couleur de la menuiserie parmi une palette de 11 couleurs.

De nombreuses performances

La nouvelle fenêtre Alu Écléa se distingue également par ses performances. Son ouvrant caché permet d'augmenter l'apport en luminosité, avec une augmentation de 15 % de la lumière dans la pièce par rapport à une fenêtre dite traditionnelle.

Associée au vitrage Éclaz, cette fenêtre, plus isolante contribue à d'importantes économies de chauffage, pouvant atteindre jusqu'à 23 % par rapport à un standard de double vitrage, selon une étude réalisée par Saint-Gobain, sur une maison bien isolée dans le sud de la France, construite en 2023.

En plus de son isolation acoustique de 28 dB, la fenêtre Alu Écléa offre une sécurité renforcée avec jusqu'à 13 points de fermeture incluant des gâches anti-arrachement. Diverses options de quincaillerie et de vitrage permettent également de retarder davantage les tentatives d'effraction.

Certifiée Origine France Garantie, elle est labellisée "fenêtrealu", garantissant une démarche qualité lors de sa fabrication en France.

Alu Écléa est disponible à la commande dans l'ensemble des 190 points de vente Terres de Fenêtres, qui a pour ambition de franchir le cap des 250 partenaires d'ici 2024.

Marie Gérald

Photo de une : © Terres de Fenêtre