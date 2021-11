Un cache-rainure plus malléable signé Prodex

Il y a deux ans, Prodex, fabricant de profilés élastomères, posait un brevet officialisant son premier cache-rainure dit « universel ». Commercialisée en 2021, l’innovation permet de faire gagner en efficacité la production sur-mesure de Prodex, notamment à destination des professionnels du bâtiment. Précisions avec son directeur général, Cyril Mérand.

Établie à Gellainville (28), la société Prodex produit des profilés élastomères, à destination de fabricants de différents secteurs : agro-alimentaire, paramédical, médical, transport ferroviaire, portuaire et, évidemment, le bâtiment.

Ce dernier « représente près de la moitié de notre activité. Et dans le bâtiment j’inclus aussi bien les façades, les joints pour fenêtres et cloisons intérieures, l’étanchéité au niveau des toits ou des ponts », énumère Cyril Mérand, directeur général de Prodex. Sa production est d’ailleurs basée sur des matériaux approuvés par le CSTB et RAL-GZ, et mise sur le sur-mesure.

Plus de malléabilité pour du meilleur sur-mesure



Afin d’aller plus loin en termes d’adaptabilité, Prodex a déposé il y a deux ans le brevet n°FR 18 71633, dédié à un cache-rainure « universel ». L’invention vient de « conversations avec les clients, sur les difficultés qu’ils avaient à poser les caches-rainures dans leurs gorges habituelles, liées aux variations de dimension des gorges. Souvent au moment de la pose, le poseur est confronté à des contraintes terrain, qui font que la rainure est plus ou moins serrée par le vissage permettant de fixer l’aluminium sur le mur ou son support », raconte le DG de Prodex. De quoi gâcher l’utilité esthétique du cache-rainure.

La solution face du brevet ? « Ce qu’on a breveté, c’est la largeur des lèvres qui s’adapte à la largeur de la gorge », expose Cyril Mérand. Une largeur couplée également à la souplesse de l’élastomère constituant le matériau, et 100 % recyclable. En effet, la production de thermoplastique élastomère de Prodex repose sur des granulés de plastique mou. Une fois chauffés et modelés dans l’usine, les chutes qui en émanent peuvent être broyées, fondues et réutilisées, de façon quasi-infinie.

Grâce à ce concept, Prodex peut modeler plus facilement les commandes de ses clients, pour un rythme de production plus flexible, accéléré à 15 jours, là où d’autres fabricants peuvent prendre six à douze semaines. Ce gage d’efficacité a d’ailleurs valu à l’innovation de recevoir une mention spéciale aux trophées du salon Equip’Baie 2021. « On est très contents d’avoir cette mention spéciale, on a eu indéniablement des clients qui sont venus nous voir par ce biais-là », se réjouit le dirigeant de Prodex.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Prodex