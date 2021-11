De Dietrich convertit sa PAC Strateo au R32

En février, UNICLIMA livrait les grandes tendances du marché du génie climatique, avec les premiers résultats de 2018 et les tendances 2019. Sur un marché de la rénovation globalement stable, c’est surtout le marché du neuf qui pose le plus de questions. Le décalage entre le lancement des programmes immobiliers et la mise en œuvre des solutions 6 à 18 mois après, amène UNICLIMA à avoir quelques craintes quant aux conséquences du retournement de conjoncture de fin 2018 dans le neuf. Vu la conjoncture incertaine de 2019 et les incertitudes sur la mise en place des nouveaux fluides frigorigènes, le syndicat professionnel reste circonspect concernant les prochains mois. Mais regardons cela dans le détail.