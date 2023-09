Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE : design minimaliste, sans embase

La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE se distingue par son design épuré. Sa fixation n’est plus logée comme à son habitude dans l’embase de la poignée, mais elle est directement visée sur le profil de la fenêtre.

La poignée s’emboîte dans la sous-construction qu’elle recouvre entièrement et repose sur le profil de la fenêtre. Les quatre points de fixation de la sous- construction garantissent une fixation stable sur les profils de fenêtres, qu'ils soient en aluminium, en bois, en PVC, mixte ou composite.

Fixation stable et durable

Pour le montage des poignées de fenêtre Kompakt HOPPE, deux alésages accueillant les piliers de la sous-construction sont nécessaires afin de garantir la stabilité de la poignée sur les profils de fenêtres en aluminium, en bois et en PVC.

Les poignées de fenêtre Kompakt HOPPE sont comme toujours de haute qualité et répondent aux critères de la norme DIN EN 13126-3. Le développement d’un système de crantage innovant permet un fonctionnement précis.

Montage simple et rapide de la poignée

Une technologie de fixation intégrée dans la sous-construction facilite le montage de la poignée. Une fois montée, la fixation maintient la poignée sur le profil ; une clé permet de démonter la poignée rapidement et facilement.

Lignes et finitions attrayantes

La nouvelle poignée de fenêtre Kompakt HOPPE est disponible dans les lignes en aluminium, Toulon et Hamburg, en version standard et verrouillable à clé.

Le panel de finitions comprend l’anodisation aspect argent (F1), aspect inox (F9) ainsi que les finitions tendances époxy noir mat (F9714M) et blanc signalisation (F9016).

Ligne Hamburg Ligne Toulon

