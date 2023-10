Salon Artibat : plus de 1 000 exposants cette année

En cette première journée du salon Artibat, Valérie Sfartz, la directrice du salon, a présenté les nouveautés de cette édition 2023, avec notamment un atelier technique, et un projet autour du recyclage des déchets, développé en partenariat avec l’École de Design de Nantes Atlantique.

Valérie Sfartz, directrice d’Artibat, a ouvert le salon en précisant que le salon avait fait plus que le plein, avec 1 040 exposants, contre 900 exposants deux ans auparavant. « On a dû pousser un peu les murs », explique la directrice, qui souligne que le taux de renouvellement est de l’ordre de 75 %, et que plus de 50 nouveautés ont été référencées cette année.

Environ 40 000 visiteurs professionnels sont attendus pour cette édition, même si la directrice d’Artibat estime qu’il devrait y en avoir encore plus au vu des entrées dès le premier jour d’ouverture du salon.

Deux « temps forts » : un atelier technique et un projet autour du recyclage des déchets

Pour cette nouvelle édition, pas d’espace de conférences, mais deux « grands projets » ont été développés : un atelier technique « 10 minutes pour comprendre », notamment axé sur « comment caler des poses de menuiseries » - un sujet qui pêche souvent lorsque les artisans cherchent à obtenir le label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). L’objectif ? « Donner des clefs aux professionnels acteurs de la rénovation énergétique », selon Valérie Sfartz.

Deuxième temps fort : un projet autour du recyclage des déchets, développé en partenariat avec l’École de Design de Nantes Atlantique, alors que la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) vient d’entrer en vigueur. Après avoir récupéré des déchets issus du bâtiment, 40 étudiants en master se sont mobilisés pour les retransformer en objets.

« On a demandé à l’École de design de Nantes Atlantique d’utiliser ces déchets pour proposer des objets que les professionnels vont pouvoir reproduire », a expliqué Valérie Sfartz. « 40 étudiants en master se sont mobilisés sur ce projet », précise-t-elle.

Claire Lemonnier

Photo de une : V.K