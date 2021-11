4 millions d’euros pour le développement de StockPro

Lancée en 2019, l’application StockPro gagne en budget. Une levée de fonds de 4 millions d’euros, assurée notamment par Demeter IM, Schneider Electric Ventures et SMA BTP, financera le développement des solutions de réemploi de l’entreprise. De quoi affirmer son positionnement sur le marché de l’économie circulaire français, comme européen.

Lundi 8 novembre, StockPro, start-up spécialisée dans les solutions digitales de réemploi de matériaux neufs de construction, annonce une levée de fonds. 4 millions d’euros permettront son développement en France et à l’international. Un montant récolté auprès de financements non dilutifs et du fonds Smart city géré par Demeter IM, Schneider Electric Ventures et SMA BTP.

Les trois acteurs du BTP rentrent ainsi dans le capital de l’application, dédiée dès son lancement en 2019 à l’inventaire des matériaux des entreprises, négociants et fabricants. Depuis, l’outil s’est étoffé d’une marketplace, afin que les professionnels puissent revendre les matériaux neufs encombrants. Il devient même gratuit pour soutenir les acteurs face à l’inactivité liée au confinement, quintuplant ainsi le nombre de téléchargements par semaine et comptant aujourd’hui plus d’un millier de clients.

Accélérer le recrutement, amplifier la R&D

Fort de son succès, StockPro tient, à travers sa levée de fonds, à soutenir sa croissance, en recrutant une vingtaine de personnes d’ici 2022. Répartis entre les métiers tech et commerciaux, les futurs collaborateurs devraient affirmer la place StockPro sur le marché du réemploi.

Et ce non seulement en France, plus que jamais concernée par la pénurie des matériaux et l’implication des acteurs du BTP dans l’économie circulaire à travers Valobat, mais aussi en Europe. « La promulgation de la RE2020 en janvier 2022 va amplifier l’intégration d’outils de circularité dans les process traditionnels de ce secteur », prédit Yann Lagalaye, general partner chez Demeter Investment Managers.

L’axe R&D de StockPro sera également fortement déployé, afin d’accroître « son avance technologique, grâce à l’enrichissement fonctionnel de ses solutions », affirme l’entreprise. Son co-fondateur et président, Romain de Garsignies, voit dans « cette alliance de fonds d’investissement, industriel et institutionnel » le « mouvement de mobilisation générale dans la transition écologique ». « Demeter, Schneider Electric et SMA BTP nous apportent des moyens financiers, mais aussi et surtout une expérience stratégique dans le secteur de la construction », conclut-il.

Virginie Kroun

Photo de Une : StockPro