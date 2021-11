Ibat lève 2,1 millions d'euros pour aider les TPE/PME à se digitaliser

L’éditeur de logiciel Ibat annonce avoir réalisé un nouveau tour de financement en 2021 d’un montant total de 2,1 millions d’euros auprès de Pro BTP Innovation, de la Caisse d’Épargne, de la Banque Populaire, de BpiFrance, et avec la participation de la région Occitanie. Une quatrième levée de fonds pour la jeune pousse toulousaine qui simplifie la gestion des dépenses de chantiers, et qui tend à poursuivre le développement de son activité.

Après avoir levé 2,4 millions d'euros en 2019, l’entreprise qui digitalise la gestion des chantiers du bâtiment réalise un tour de financement de 2,1 millions d’euros pour aider les TPE et PME du BTP à se digitaliser. Pro BTP Innovation entre ainsi au capital d’Ibat, et ses partenaires bancaires BpiFrance, Caisse d’Épargne et la Banque Populaire, contribuent à ce tour, de même que la région Occitanie.

« Apporter toujours plus de performance »

Alors que le secteur du bâtiment se transforme et que l’efficacité numérique augmente la performance, la société Ibat, elle, contribue fortement à cette digitalisation. Depuis 2017, la société s’est donné pour mission d’alléger la charge administrative des professionnels du BTP en commercialisant des solutions numériques pour optimiser l’ensemble des dépenses sur chantiers.

Avec la nouvelle version de son application Achat Zen, l'éditeur de logiciel poursuit sa croissance et déploie désormais sa solution auprès des TPE/PME pour « apporter toujours plus de performance à ses clients ». Ainsi, les entreprises peuvent, en quelques clics, trouver les fournisseurs à proximité de leurs chantiers, passer leur commande à tous leurs fournisseurs depuis une seule et même application, réaliser des demandes de devis, mais également piloter leurs achats et valider leurs factures. Un gain de temps considérable qui permet aux professionnels du secteur de « se concentrer davantage sur leur cœur de métier ».

« Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée de nos partenaires financiers en cette période décisive pour l’avenir du secteur du BTP. La croissance et le développement des petites et moyennes entreprises va passer par une nécessaire digitalisation et nous sommes fiers de pouvoir innover et leur proposer des solutions qui répondent à ces enjeux », conclut Mélanie Lehoux, fondatrice et dirigeante d’Ibat

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock