Qonto, banque dédiée à la gestion financière des PME et indépendants, a publié ce mardi 8 juin les résultats d'un sondage réalisé avec OpinionWay. L’enquête analyse les évolutions et perspectives des TPE-PME du bâtiment en termes de digitalisation.

Le digital gagne du terrain dans les TPE et PME du bâtiment. L’enquête réalisée par Qonto et OpinionWay révèle les nombreux objets de préoccupations des dirigeants de secteur.



Après l’augmentation de leur chiffre d’affaires (73 %), l’amélioration de la gestion de leur entreprise au quotidien (69 %) et de leur gestion comptable (55 %), l’accélération de leur digitalisation est un enjeu important dans la stratégie de 42 % des TPE-PME du BTP.



A chacun sa vision de la digitalisation



Alors que 41 % des entreprises du BTP s’estiment digitalisées, 12 % projettent de se convertir à la transition digitale. Dans le détail, 57 % de TPE/PME associent la digitalisation à un site Internet mis à jour. D’autres points leurs paraissent essentiels, notamment un service informatique efficace (57 %), des outils de gestion numériques (53 %) et de communication numérique (42 %), ou bien une stratégie de communication digitale (48 %).



Toutefois, d’après Alexandre Prot, co-fondateur & CEO de Qonto, tous les dirigeants du BTP ne sont pas encore sensibilisés à la digitalisation : « Il paraît d'autant plus indispensable de les accompagner dans cette démarche, grâce à des approches et des outils innovants, accessibles et performants, dans une logique de pédagogie et de transformation », estime-t-il.



Un facteur favorisant l’attractivité des territoires



61 % des d’entreprises du BTP considèrent que la digitalisation peut fortement contribuer au dynamisme économique des territoires. « Bien plus qu’une vitrine, elle est synonyme de modernité, d’innovation et le meilleur moyen pour une entreprise de se montrer attractive vis-à-vis des clients, des talents ou des investisseurs et ce, au service de tout un territoire », soutient de son côté Frédéric Micheau, directeur des études d'OpinionWay.



Les TPE et PME de la construction ont également été interrogées sur les acteurs susceptibles d’accompagner leur région d’implantation vers le digital. Résultat : les institutions régionales (CCI, collectivités, régions etc.) doivent être en première ligne selon 77 % des sondées. 76 % impliquent également les entreprises spécialisées dans les services digitaux (banque en ligne, outils de gestion comptable...) Enfin, les réseaux d’entreprises tels que les hubs, clubs d'entrepreneurs ou les fédérations professionnelles sont attendus sur le sujet par 56 % des entreprises, vues comme des moteurs de l’économie des territoires.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock