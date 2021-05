L'entreprise IBAT annonce lancer « Achat Zen », une nouvelle application permettant aux professionnels du BTP de comparer les produits et prix des différents fournisseurs et de passer commande en quelques clics. A la clef : des factures rassemblées au sein d'une seule et même application, et une dématérialisation limitant le risque de pertes et d'oublis. Présentation.

Créée en 2016, l'entreprise IBAT s'attache à développer des solutions digitales pour simplifier le quotidien des professionnels du BTP.

Après avoir lancé une première application permettant de passer des commandes de matériaux en comparant les prix des produits, l'entreprise a ensuite créé IBAT « Temps » et IBAT « Consult », permettant respectivement de mieux gérer le planning des équipes, et de comparer les différents prestataires et sous-traitants dans le cadre de la réalisation d'un chantier.

L'entreprise a franchi un nouveau pas ce lundi 17 mai en lançant la nouvelle application IBAT « Achat Zen ». Son principe : recenser des dizaines de milliers de produits du BTP, que ce soit pour le gros œuvre (maçonnerie, isolants, produits d'étanchéité...), le second œuvre (menuiserie, plomberie, fournitures électriques, revêtements de sols et murs...), l'achat ou la location de matériels de chantier, ou encore l'outillage et la quincaillerie.

Déjà plus de 500 000 produits référencés

IBAT précise que plus de 500 000 références sont d'ores et déjà disponibles. Un nombre qui devrait encore augmenter, puisque les fournisseurs pourront se référencer directement sur le nouvel outil.

Ce dernier permettra aux professionnels du BTP de passer leurs différentes commandes sur une seule et même application, et de comparer les différentes offres des fournisseurs pour acheter leurs produits au meilleur prix. A noter également : une fonction permettant au professionnel de géolocaliser les fournisseurs autour de son chantier.

« Nous ne sommes pas une marketplace, nous ne prenons pas de commission sur les ventes et n'interférons pas dans la relation commerciale entre les fournisseurs et les entreprises », précise Mélanie Lehoux, fondatrice et présidente d’IBAT.

Digitaliser et simplifier la gestion administrative et comptable

L'objectif de l'outil étant de permettre aux chefs d'entreprises du BTP de suivre leurs dépenses en temps réel et d'accéder facilement à toutes leurs factures en évitant la paperasse.

« Lorsque j’étais responsable d’un chantier, je passais mes soirées à vérifier mes factures mais ne savais jamais où j’en étais dans mes dépenses. Aucun outil n’était adapté à mes besoins spécifiques du BTP : je perdais énormément de temps. J’ai voulu créer un outil simple et efficace qui répond pleinement aux besoins des PME, TPE et artisans du BTP » explique Mélanie Lehoux.

IBAT rappelle qu'une commande génère au moins trois documents papiers (bon de commande, bon de livraison, et facture) et ces derniers peuvent facilement être égarés : « Dans une TPE ou à l’échelle d’un artisan, la gestion administrative repose en majorité sur le gérant qui est à la fois chef des opérations, directeur financier, comptable, acheteur, etc. Les tâches administratives sont chronophages et peuvent être sources de multiples erreurs, lorsque les papiers sont perdus et ressaisis », souligne l'entreprise.

Grâce à la dématérialisation, la nouvelle application « Achat Zen » permet d'éviter ce genre d'erreur, et de simplifier la gestion administrative et comptable.

La solution, qui est accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, est disponible à partir de 9,90 euros par mois.

Claire Lemonnier