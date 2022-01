L'application Steeple séduit le secteur du BTP

Steeple, qui propose une solution de communication interne, convainc de plus en plus d'entreprises, notamment dans le secteur du BTP. Il faut dire que l'application permet de mieux communiquer avec les collaborateurs qui sont sur le terrain et qui ne disposent pas forcément d'un ordinateur. Les explications de Camille Gerbert, référente du secteur BTP chez Steeple.

Créée en 2015, la start-up rennaise Steeple propose une solution de communication interne pour les entreprises de tous secteurs, avec une application mobile et web.

Le postulat de Steeple : tous les collaborateurs ont le même droit d'accès à l'information, qu'ils soient devant un écran d'ordinateur ou sur le terrain, et quel que soit leur métier.

« Le but premier de Steeple, c'est de ne pas discriminer les typologies de collaborateurs. On est plutôt spécialisés dans les secteurs où il y a des collaborateurs terrain ou non connectés », précise Camille Gerbert, référente du secteur BTP chez Steeple.

Ainsi, l'application est accessible depuis n'importe quel endroit, et le collaborateur reçoit le même niveau d'information.

La solution a déjà convaincu plusieurs majors du BTP tels que Vinci Construction, Bouygues Bâtiment, ou encore Ciméo Construction.

« Auparavant, nous ne savions pas si les informations arrivaient bien jusqu’aux chantiers. Aujourd'hui, Steeple nous permet de maîtriser la circulation de cette information et sa réception », témoigne ainsi Ludovic Éveno, directeur général de Ciméo Construction.

L'application envoie notamment des alertes météo pour prévenir les collaborateurs sur les différents chantiers.

« En cas d’intempéries, Steeple permet aux collaborateurs d’avoir le même niveau d’information sur les différents chantiers, et de s’y préparer en conséquence », souligne la référente du secteur BTP.

Favoriser la cohésion d'équipe et la convivialité à distance

L'interface permet également de publier des rappels en matière de sécurité et prévention, de mettre en valeur le travail des équipes et l'avancée des chantiers à travers des photos, ou encore d'annoncer les nouvelles arrivées et leur poste pour faciliter l'intégration.

« Ça nous permet de découvrir les autres fonctions et rôles des différents collaborateurs dans l'entreprise », note Clément, chef de chantier chez Ciméo Construction et utilisateur de la solution.

L'outil étant collaboratif, les collaborateurs peuvent communiquer facilement, en utilisant la messagerie instantanée, en envoyant des photos, ou en participant à différents jeux-concours.

Sur ce point, Camille Gerbert souligne l'aspect ludique de la solution, notamment avec l'existence d'un module de pronostics sportifs.

« Les collaborateurs peuvent avoir accès à un module pronostics Ligue 1, Euro, ou Coupe du Monde. Ils peuvent parier entre eux, gagner des points... ça permet de créer une atmosphère conviviale au travail », souligne C. Gerbert.

Dans le contexte de la crise sanitaire, une solution comme Steeple permet également d'améliorer et faciliter la communication interne, de recréer du lien entre les collaborateurs, et d'informer sur les derniers protocoles sanitaires en vigueur.

« Il y a des besoins en communication qui sont liés à cette crise sanitaire parce qu'on se retrouve avec des salariés qui vont être sur le terrain, d'autres en télétravail, et d'autres au bureau. Ils sont disséminés chacun à un endroit, et du coup il y a besoin de reconnecter ces salariés, et de garder cette vie d'entreprise. Steeple permet de véhiculer les informations rapidement, de rassurer les collaborateurs par rapport à cette crise, de les informer des différents protocoles, et de s'assurer que tout le monde reçoit l'information », conclut Camille Gerbert.

Côté budget, l'abonnement mensuel est le même pour tous, à raison de 2 € HT par collaborateur.

Propos recueillis par Claire Lemonnier