Publication d’un nouveau guide pour « Financer la rénovation des fenêtres en 2025 »

L’UFME publie son nouveau guide « Financer la rénovation des fenêtres en 2025 ». Ce nouvel outil, didactique et synthétique, permet de décrypter au mieux les aides pour les propriétaires de logements, les syndics de copropriétés et les entreprises.

L’Union des Fabricants de MEnuiseries (UFME), soutien indéfectible de la filière portes et fenêtres, vient de publier son nouveau guide « Financer la rénovation des fenêtres en 2025 ».

Après s’être mobilisée auprès des décideurs publics pour porter des mesures fortes autour du maintien de la TVA à 5,5 % et de la stabilisation des aides MaPrimeRénov’, l’UFME tient à accompagner au mieux ses adhérents, mais également les entreprises, ménages, bailleurs, syndics de copropriété, dans la compréhension des aides allouées aux fenêtres.

Un outil qui peut s’avérer tout à fait pertinent au regard du nombre de réformes, qu’a connu le dispositif d’aide ces dernières années.

Téléchargeable gratuitement, cet outil de 17 pages est didactique et synthétique. Concrètement, il décrypte les principales aides et incitations fiscales proposées, pour remplacer les menuiseries dans les logements et améliorer ainsi durablement leur confort et leur efficacité énergétique.

Ce guide apporte des clés de compréhension, sous forme de fiches, pour mieux appréhender les dispositifs existants (bénéficiaires, conditions d’éligibilité, montants des aides…), et identifier facilement les nouveautés et évolutions.

La création de deux nouvelles rubriques

Au-delà des fiches « MaPrimeRénov’ : 3 parcours », « Mon Accompagnateur Rénov’ », « TVA à 5,5 % », « Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) » et « Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) », deux nouvelles rubriques ont été créées.

La première concerne les bonnes pratiques MaPrimeRénov’ à l’attention des professionnels. L’UFME s’est attachée à détailler les mentions spécifiques devant figurer sur les devis et les factures afin d’être en conformité avec les exigences de l’Anah. Cette initiative vise à garantir un traitement des dossiers à la fois rapide et efficace.

La seconde rubrique est dédiée aux possibilités de cumul des principales aides à la rénovation. En un coup d’œil, un particulier peut visualiser toutes les aides auxquelles il a droit avant d’engager des travaux. Chaque bénéficiaire peut ainsi anticiper son budget, organiser son projet et planifier ses démarches en toute sérénité.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock