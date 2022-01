PlanRadar signe la plus grosse levée de fonds B2B d’Autriche

La proptech PlanRadar annonce avoir bouclé un tour de table de 69 millions de dollars, soit plus de 60 millions d’euros, afin d'accroître son développement technologique, et à l’international. Co-dirigé par Insight Partners et Quadrille Capital, ce tour de financement B2B de série B est le troisième plus important jamais réalisé en Autriche. Les détails.

Réputée, depuis sa création en 2013, pour créer une valeur ajoutée à chaque étape du cycle de vie d’un bâtiment, PlanRadar s’est rapidement imposée comme spécialiste de la technologie immobilière. Grâce à sa plateforme digitale de gestion de construction et d’immobilier, l’application, à la fois web et mobile, permet notamment de piloter de nombreux projets et de pouvoir communiquer avec tous les acteurs concernés.

Au cours des 18 mois qui ont suivi son tour de série A de 34 millions de dollars, PlanRadar a vu ses revenus augmenter de plus de 250 %. Une importante croissance qui reflète son engagement à innover, avec notamment l’ajout récent du reporting, et de technologies BIM. « Nous transformons une industrie qui, jusqu’ici, hésitait à passer au numérique », a indiqué Sander van de Rijdt, co-fondateur et co-PDG de PlanRadar. « Nous sommes la preuve que si vous proposez aux clients une plateforme intuitive qui facilite leur travail et que vous l’associez à des services d’assistance exceptionnels, ils seront impatients d’adopter des solutions de pointe. C’est aussi simple que cela », ajoute-t-il.

C’est dans ce contexte que PlanRadar a annoncé jeudi 20 janvier avoir bouclé un tour de table de près de 60 millions d’euros, co-dirigé par Insight Partners et Quadrille Capital. Ce nouveau financement, le plus important en B2B de série B jamais réalisé en Autriche, permettra à la PropTech d’accroître son expansion internationale, ainsi que son développement technologique. En outre, la start-up prévoit de créer plus de 200 nouveaux postes aux États-Unis, en Australie, en Asie, et en Amérique Latine, doublant ainsi ses effectifs mondiaux pour l’année à venir.

Par ailleurs, l’entreprise a annoncé qu’elle augmentera également ses investissements en R&D avec la création d’un nouveau hub technologique et d’une équipe dédiée à l’innovation produit. « Le secteur de la Proptech est sur le point de connaître une énorme croissance, et PlanRadar fait entrer l'industrie mondiale de la construction et de l'immobilier dans l'avenir du numérique », conclut Thomas Krane, directeur général d’Insight Partners.

Marie Gérald

Photo de une : PlanRadar