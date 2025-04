Rénover un SPA avec les solutions d'étanchéité Weber

La zone SPA de 250 m², avec un bassin de 60 à 70 m², a été rénovée avec les solutions Weber : webertec Superflex D2 pour l’étanchéité et weberepox Easy pour le collage et jointoiement des carrelages. Redonner vie à un patrimoine tout en intégrant les solutions les plus modernes, c’est la force de Weber.

