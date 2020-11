Sur les chantiers, certaines dépenses sont indispensables pour permettre à tous les corps de métiers de bien travailler : base vie, branchement d’eau, d’électricité, évacuation des déchets, gardiennage… Un compte prorata est souvent créé pour gérer ces dépenses d'intérêt commun, mais ce dernier manque souvent de lisibilité et se révèle parfois source de tensions. Palata Azimbo, ingénieur et maître d'oeuvre dans le BTP, lance ainsi CompteProrata.fr, un logiciel qui clarifie et simplifie la gestion de ce compte.

L'exécution des travaux sur un chantier nécessite la mise en place de plusieurs infrastructures : base vie, installations et branchements provisoires d'eau et d'électricité… Ces dépenses d'intérêt commun sont alors mises sur un compte prorata. Aujourd'hui, ce dernier est souvent géré via plusieurs fichiers Excel, donnant lieu à diverses problématiques, et parfois à des tensions au sein des entreprises, à cause d'une gestion trop longue ou d'un manque de transparence.

C’est pourquoi Palata Azimbo, ingénieur et maître d'oeuvre dans le BTP, a décidé de créer compteprorata.fr, premier logiciel de gestion en ligne du compte prorata. Son objectif est de centraliser et automatiser toutes les données, et d’apporter un gain de temps et une transparence totale aux gestionnaires comme aux entreprises.

Par des pros pour des pros

Ce nouveau logiciel imaginé par Palata Inzimbo a été conçu pour y accéder directement en ligne. Il n’y a pas besoin de téléchargement, un simple accès web, un identifiant et un mot de passe suffisent. « Notre but est vraiment de faire gagner du temps et de simplifier la vie aux acteurs du chantier pour qu’ils se consacrent à leur métier : la construction » , indique Palata Azimbo.

L’objectif de CompteProrata.fr est d’apporter de la clarté, d’apaiser les esprits, et d’automatiser les tâches récurrentes et l’analyse des données collectées. Pour cela, le logiciel est composé en trois parties :

Le tableau de bord affiche l’étendue du compte prorata en temps réel ainsi que toutes les données clés. Ces données peuvent être : les fonds disponibles en banques, les frais à prévoir, le résultat prévisionnel en fin de chantier... Ce tableau permet aux acteurs du chantier de savoir automatiquement où ils en sont dès qu’ils se connectent. « En un clin d'oeil, on voit ce qui va et ce qui ne va pas » , souligne le créateur.

On y trouve également le module financier, qui comprend toutes les données financières du compte prorata. « Depuis ce module, on peut gérer la synthèse du budget, et la synthèse des appels de fonds comme pour un syndic de copropriété, c’est à dire engager les dépenses d'intérêt commun. Le gestionnaire voit alors en temps réel qui a payé, qui est en retard de paiement et peut directement les relancer via le logiciel. Le conducteur des travaux peut également synchroniser son compte bancaire avec le logiciel pour pouvoir voir en temps réel les fonds disponibles en banque. Le gestionnaire du compte prorata.fr a toutes les infos en direct pour pouvoir le gérer en autonomie », précise-t-il. Le nombre d’intermédiaires diminue automatiquement, et c'est un gain de temps considérable pour les professionnels.

Enfin, le module administratif vise à centraliser tous les documents liés au compte prorata (les factures, les devis, les comptes rendus de réunions, les photos... ). Par conséquent, tout est informatisé et conservé dans le logiciel, et tout le monde peut y accéder à tout moment. « Fini l’opacité pour les entreprises hors comité de gestion », résume Palata Azimbo.

Choisir son compte Prorata.fr

Après un essai gratuit de 15 jours, il existe deux formules possibles : la formule essentielle, uniquement dédiée aux gestionnaires, et la formule sur-mesure, qui permet à tous les acteurs d'avoir accès à la situation et à la gestion du compte prorata.

« L'objectif de ce logiciel est de participer à la digitalisation du BTP pour que le secteur puisse continuer à évoluer et à se développer, car nous avons pris trop de retard par rapport à d’autre domaines d’activités » , conclut le créateur de CompteProrata.fr.

Marie Gérald