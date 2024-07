Une étude de PlanRadar révèle un manque de considération encore criant de la part des professionnels de la construction vis-à-vis des solutions numériques pour leur stratégie ESG. En effet, seul un tiers des professionnels perçoivent ses solutions comme étant avantageuses.

Les solutions numériques ont encore du mal à conquérir le cœur des professionnels de la construction. Une étude de PlanRadar, plateforme dédiée à la documentation, la communication et le reporting numérique dans les domaines de la construction, du facility management et de l’immobilier, révèle que seulement un tiers des professionnels du secteur considèrent ces solutions comme étant utiles pour leur stratégie Environnement, Social, Gouvernances (ESG).

Pourtant, les utilisateurs de PlanRadar attestent de gains significatifs en utilisant les outils numériques à cet effet. Symbole d’une marge de manœuvre relativement importante pour les acteurs du secteur.

Malgré tout, l’écart de perception dans l’utilisation de tels outils, entre ceux qui les utilisent et ceux qui ne se sont pas encore jetés à l’eau, reste persistant. En effet, seulement 60 % des professionnels du secteur affirment que les outils numériques rendent possible la réduction de la consommation de papier. Quand les utilisateurs de PlanRadar sont interrogés sur ce point, ce chiffre s’élève à 90 %.

De plus, seulement 34 % des professionnels du secteur estiment que les solutions numériques contribuent à réduire la production de déchets matériels. Les clients de PlanRadar sont eux plus optimistes, puisque 60 % d’entre eux témoignent de gains substantiels consécutifs à la diminution des travaux de reprise et l’optimisation des ressources et des matériaux grâce à l’utilisation de plateformes numériques.

Quid de l’Hexagone ?

Dans l’Hexagone, les chiffres ne sont pas plus glorieux, puisque seulement 53 % des professionnels perçoivent un impact positif des outils numériques sur la consommation de papier (en deçà de la moyenne globale). À noter toutefois que 44 % des professionnels reconnaissent un impact modéré des plateformes numériques sur ce point.

Concernant la réduction des déchets, la France s’aligne une nouvelle fois sur la moyenne globale, avec 35 % de répondants qui attribuent une influence positive des plateformes numériques.

Une étude récente dévoilée par PwC prévoit que les investissements ESG atteindront 33,9 milliards de dollars d’ici à 2026, soit environ 31,6 milliards d’euros. De plus, trois investisseurs institutionnels sur cinq indiquent que les performances sont supérieures pour les investissements conformes aux critères ESG, par rapport à leurs homologues non ESG. Pour les entreprises de construction, cela signifie que les projets répondant aux normes ESG sont en pleine croissance, et ouvrent ainsi des perspectives significatives de croissance et de développement durable.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Pexels