C’est quoi un logiciel en ligne ?

Un logiciel en ligne et un outil digital qui n’est pas stocké sur le disque dur d’un ordinateur, mais qui est accessible de n’importe quel terminal (ordinateur de bureau ou portable, tablette ou smartphone) à la condition que vous soyez connecté à Internet (ADSL, fibre ou 4G).

Une mise à jour automatique et un prix par abonnement

Un autre avantage est que vous disposez donc constamment de la dernière version du logiciel. Ce choix a pour conséquence qu’OBAT, comme ses concurrents directs, est vendu par abonnement mensuel ou annuel, dans lequel sont comprises les mises à jour. C’est un choix de plus en plus répandu, car il n’est ainsi plus nécessaire de télécharger, voire d’acheter systématiquement la version la plus récente, ou de risquer d’utiliser une version ancienne et plus à jour.

La sécurisation de vos données professionnelles

Enfin, les données professionnelles que vous entrez dans votre outil digital sont sensibles et doivent être parfaitement sécurisées. Face aux risques liés aux pannes, pertes ou vols d’ordinateur, smartphone ou tablette, le logiciel en ligne assure, en plus d’une sécurité par mot de passe, l’assurance de retrouver vos données en toute situation. Celles-ci sont en effet stockées sur des serveurs distants, de sorte que vous puissiez les retrouver depuis n’importe quel appareil. Un critère plus que nécessaire, lorsqu’on est mobile !